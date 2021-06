Balkan i muzika: Sinan Sakić - od omraženog do obožavanog, od rokera, pankera do folkera

Ta sirova emocija koju je ovaj pevač prenosio na publiku oličeni su, prema njegovim rečima, u „svetom trojstvu" - tri velika hita: „ Ej otkad sam se rodio ", „ Sudbina me na put šalje " i „ Sve je postalo pepeo i dim ".

„Koliko se nama nesebično davao toliko je na sceni čini mi se tri puta više. Bio je profesionalac u svom poslu do samoga kraja", kaže za BBC njegova ćerka Đulkica, koja danas živi u Švajcarskoj.

Šta nudi Sinanova muzika?

On je glasnik obespravljenih, tužnih, siromašnih, ostavljenih ili onih koji su morali da odu.

„Sinan ima i one pesme uz koje možeš da đuskaš i da ti razvuče osmeh na lice, a ima i one zbog kojih ćeš da se pitaš zašto živiš ovaj život i šta se ovo dešava.

„Ono što ga odvaja od ostalih jeste to što mu veruješ kad slušaš njegove pesme.

„Kad čuješ kakav je život vodio, droga, alkohol, vidiš i patnju i sevdah i iskrenost i sevdah u tom glasu", dodaje on.

Pesnik bola i periferije

Kroz tu prizmu posmatra i Sinana Sakića, kao prostor odakle je i on sam, kao i veliki deo njegove publike.

„Sinan je oduvek to bio, nikad nije ni tvrdio da je nešto drugo", kaže Majstorović.

„Teško je dati odgovor čiji je Sinan, on je i svačiji i ničiji", kaže Majstorović, profesorka Univerziteta u Banjaluci.

Ona estetiku periferije i vidi i u većem delu njegovih spotova - gde on vrti paklice cigareta, pije za kafanskim stolom ili sedi u vozu noseći pravu ili lažnu Meklaud jaknu.

To je scena iz spota za pesma „ Skitnice se vraćaju ", koja govori jugoslovenskim migrantima - gastarbajterima, koji su odlazili u Zapadnu Evropu da bi zaradili na takozvanim bauštelama.

Emotivni Balkanac

Njegovi likovi nisu nasilnici, oni su više žrtve, koje pate i na kraju mirno prihvataju to kao datost sudbine.

„ Lepa do bola ", „ Reci sve želje, reci šta treba " - pokazuju muškarca koji je spreman i materijalno i duhovno da se preda ženi, čak i ako ona ne želi da ostane sa njim.

„To je ono što je jako privlačno, on ti ne daje lažnu nadu ni ušećerenu priču o sreći i lepoti iza sedam gora u budućnosti.

Čak ni u pesmama koje su za nijansu radosnijeg prizvuka poput „ Zoko, moj Zoko" ili „ Delija momak " gde je ljubav možda uzvraćena, on izmašta idealnu vezu i „kuću na kraju sela", to se ne ostvari.

Ženama koje „zavedu pola grada" ili se preudaju njegovi likovi ili on sam ne zamera - prihvata da ostaje sam.

Nesreća i bezizlaznost su jedine konstantne - kao u pesmi „ Sudbina me na put šalje ".

Upravo to Sinanova muzika predstavlja i Ivanu Bogunoviću.

„Da uprkos celom životu provedenom u gradu i uprkos odrastanju na rokenrolu, postoji i hardkor narodnjak čije pesme me dotiču podjednako snažno kao one koje inače smatram svojim na prvom, drugom i trećem mestu", navodi ovaj obožavalac Sakića, koji uglavnom sluša različite vrste gitarske muzike.

Petru Alempijeviću su omiljene Sinanove pesme „ Evo me stari drugovi ", „ Sunce moje " i „ Pevaj mi o njoj ".

„To mi je jedna od tih pljas pesama, prvo krene njegovo nazalno, orijentalno ti znaš da me volii i onda pap, pevaj mi o njoj .

„Drago mi je da sam bio na tom poslednjem koncertu, bilo je onako dirljivo, iako on nije bio u pevačkoj formi", ističe Alempijević.

On sluša različite vrste muzike, u zavisnosti od ambijenta i ekipe sa kojom je - u svakoj nalazi nešto što ga „dira" ili sa čime se identifikuje.

„Kad se lumpuje i u dva, tri ili pet ujutro se krene sa Sinanom, to te spusti, da se samoubiješ maltene", kaže Alempijević, etnolog po struci.

Trostruko marginalizovan

Kao mladić počinje da svira bubnjeve i to pop i rok muziku, a tek krajem sedamdesetih počinje da peva i okreće se narodnoj muzici.

Pio je, po sopstvenom priznanju, po dve flaše žestine na dan, umeo da prokocka do 50.000 evra za noć, a ni droga mu nije bila strana.

„U Sinanu se kao romskoj figuri nalazi sukob klasnog, rodnog i rasnog, on je trostruka manjina i utoliko je veći.

„On kao pesnik društvenog jauka možda govori i o toj o krizi jezikom nesrećne ljubavi, to bi se moglo dublje istražiti", navodi teoretičarka.

Koncerti posebna priča

„Ta žena mi je pričala kako je to afektivno, energetski intenzivno i da je to što se tu doživljava i proživljava ne da ni objasniti.

„To su one u kojima se služi samo veliko pivo i samo turska kafa", piše u tekstu Vremena .

Južni vetar i početak kraja Jugoslavije

„Kada pričamo o Sinanu, treba da imamo u vidu da je on ipak bio samo pevač, odnosno neko ko je bio savršen medijum između publike i produkcije 'Južni vetar', koja stoji iza većine njegovih megahitova.

„Pod blokadom glavnih medija i rutinski napadani od kulturnih čuvara koji su se zalagali za autentičnost u narodnoj muzici, zvezde srpsko-bosanskog novokomponovanog benda Južni vetar najistaknutije su predstavljale to što se nazivalo orijentalni kič.

Novokomponovana muzika i naslednik turbofolk

On je nastao na temelju novokomponovane narodne muzike, koja iako u nazivu ima narod, nikad nije težio da simbolizuje narodno ili seljačko, već je, naprotiv, težio da dočara savremen, moderan izgled.

To je ukratko opis i predstavnika Južnog vetra, počev od njihove najveće zvezde Dragane Mirković, pa do izgleda njenih muških kolega.

Kulturološki model tumačenja koji zastupa teoretičarka Danijela Majstorović ne odnosi se na to da li će nekome neka vrsta muzike da se svidi, već da o pokušaju da se ona razume.

Ipak, mnogo je onih koji to u startu odbacuju kao loše ili neslušljivo sa čestim pogrdnim karakteristikama koje se pripisuju ljubiteljima te muzike.

„To otpisivanje ljudi koji slušaju Južni vetar, Sinana, Šemsu i tako dalje kao da je to nekakav šund to je jedno potpuno nerazumevanje prostora sa kojeg dolaziš", kaže Majstorović.

Za razliku od mnogih muzičara koji su tokom devdesetih političkim izjavama stajali na stranu nacionalizama i podela, Sinan to nije uradio.

Ona navodi da su mu to bili odmor i relaksacija, kao i Tajland, dok je on u intervjuima govorio da ga je to „naučilo da ide ispravnim putem".