Radivoj Korać i košarka: Sećanje na Žućka - mašinu za koševe koja je donela Bitlse u Jugoslaviju

Pre 26 minuta

Da ne beše jednog neispravnog levog štop svetla i jednog obećanja datog novinaru sarajevskog „Oslobođenja", Radivoj Korać bi možda oborio još mnoge rekorde na košarkaškom terenu, uzeo to dugo čekano zlato iz Ljubljane ili otkrio Jugoslovenima još neke svetske bendove i umetnike.

Ako ništa, mogao je još godinama stajati na onom Žućkovom ćošku u Knez Mihailovoj ulici sa prijateljima, pa da se spusti do Narodnog pozorišta na neku novu predstavu.

Gordan Matić, reditelj dokumentarno-igranog filma Žućko - Priča od Radivoju Koraću , ističe da je on bio „mnogo više od sportiste i ikona tog vremena i putokaz koji je motivisao mlade i promovisao prave vrednosti".

Korać se razlikovao od današnjih, ali i tadašnjih uspešnih sportista po obrazovanju, interesovanjima, pogledima na društvena dešavanja, kulturnom ukusu, dodaje on.

Obeležio je i one koji nisu voleli košarku, iako možda toga nisu bili svesni.

Sociološki fenomen `veći od Jugoslavije`

Do pojave trofejne generacije Omladinskog košarkaškog kluba (OKK) Beograda, koja je kasnije predvodila i reprezentaciju do prvih medalja na velikim takmičenjima, košarka nije bila naročito interesantna Jugoslovenima.

No, Žućko je tokom ranih šezdesetih godina bio popularniji od same igre.

„Radnici na recepciji jednog hotela u Padovi, koji su tada imali desetak godina, sećaju se kakav je trag ostavio i kakav je magnet za publiku bio Žućko", dodaje on.

Uprkos slavi koja je izlazila iz granica nekadašnje države, Korać nije bio tip na koga je to moglo da utiče negativno.

„Znajući da mi nemamo, on je plaćao ceh gde god bismo seli i tako je pomagao nama mladima", pokušao je da ilustruje Đurović Koraćev odnos sa saigračima koji se nije menjao sa njegovom popularnošću.

Mašina za koševe koja ne pristaje na poraz

To je i glavni razlog zbog kojeg je Radivoj dospeo do seniorskog tima OKK Beograda vrlo rano.

Sedam puta je bio najbolji strelac tada veoma jakog prvenstva Jugoslavije, uz nekoliko klupskih i državnih rekorda koji stoje do danas.

To je bio njegov najveći kvalitet - nije se predavao nijednog momenta", objašnjava Đurović.

Voditeljka emisije izazvala je Žućka da u praksi to i dokaže.

No, mnoge revolucionarne stvari vezane za njega dogodiće se i nakon smrti 2. juna 1969. godine.

„Sada možete da nosite koji god hoćete broj, ima i nula i 99, ali tada to nije bilo tako - brojevi su bili od četiri do 15", objašnjava on.