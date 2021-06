Pregovori o Kosovu: Od grupe, preko Trojke i solo nastupa, do dueta posrednika

Njih je tokom 2020. sa diplomatske bine nakratko smenio Ričard Grenel, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, da bi promenom vlasti u Americi ponovo došlo do saradnje Brisela i Vašingtona.

„Razgovori su opet prebačeni na saradnju SAD i EU i tu postoji jedinstvo volja da se posao završi, a to znači da se privoli Srbija da potpiše i prizna nezavisno Kosovo", kaže Slobodan Samardžić, profesor Fakulteta političkih nauka.

„Sa stanovišta Zapada, gde je najveći broj zemalja priznao Kosovo, to je najbolje rešenje, sa stanovišta albanskih interesa to je dobro, a sa stanovišta Srbije to je izrazito loše rešenje, jer se nalazi u neravnopravnom pregovaračkom položaju", ocenjuje Samardžić.