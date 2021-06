Avio-saobraćaj, Srbija i Crna Gora: Da li nova kompanija znači i pad cena karata

Pre 4 sata

Za samo četrdesetak minuta, koliko traje let od Podgorice do Beograda (i obratno), treba platiti najmanje 125 evra u jednom pravcu, a cena povratne karte iznosi od 100 do 200 evra.