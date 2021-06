Drugi svetski rat: Ficroj Meklejn, avanturista, diplomata i vojnik koji je promenio istoriju Jugoslavije

Iako je veoma važna za dalje događaje u Jugoslaviji, to je samo jedna od epizoda u burnom životu avanturističkog Škota.

Ka Rusiji, s ljubavlju

O diverzijama koje je sprovodio u Libiji pisao je u knjizi Pesak Or i jenta , objavljenoj i u Jugoslaviji 1981.

Misija Meklejn: „Saznaj ko ubija više Nemaca"

Britanska istoričarka Heder Vilijams napisala je knjigu Padobrani, patriote i partizani (Parachutes, Patriots and Partisans: The Special Operations Executive in Yugoslavia 1941-1945) o delovanju ove jedinice u Jugoslaviji.