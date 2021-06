Jugoslavija, socijalizam, nostalgija: Hoće li opstati čuveni crveni kiosk sa viršlama u Beogradu

„To je moja radnja, to je moj život i volim ovo da radim", kaže Marković za BBC.

Prelepe viršle

U Beogradu su u najvećem broju to bili prodajni objekti Poljopivrednog kombinata Beograd - PKB, jednog od najvećih prehrambenih preduzeća u Jugoslaviji.

„Ja se sećam tog ukusa, to nije ukus viršli, nego ukus ne znam ni ja čega, ali taj senf je maskirao sve, on je bio ubitačan", seća se s osmehom.

Bajata zemička i neizostavni senf

„Nisi to mogao stalno, kao Mekdonalds danas - mogao si viršle češće nego hamburgera.

„Sećam se tih duguljastih hamburgera, to je bilo kao neki paramecijum, duguljasto nešto, bože sačuvaj, niti je imalo ukus, boja neka oker žuta, pržena ali je bilo najbolji hamburger na svetu", ističe ona.

„To sve ti zamota u onaj sivo-braon papir koji je kao karton, ti nisi mogao to da saviješ i umotaš tu zemičku.

To je vreme bilo fantastično u stvari, dodaje.

„Pored svega toga tebi je to bilo super, danas bi završili (pred sudom) u Strazburu, što ti neko dao takav papir s kojim možeš da se povrediš", dodaje Dubravka kroz smeh.

„Moj prvi momak i ja kad smo šetali niz Bulevar i on me pita hoćeš hamburger, ja kao neću.

Ipak, to im nije smetalo.

Nostalgija za drugačijim Beogradom

„Ne znam čije su to bile viršle, ali su imale vrlo karakterističan ukus.

„To je bila jedina brza hrana tad, osim pekara", dodaje on.

Pamti i one za prodaju lozova i autobuskih karata, obično na poslednjim stanicama gradskog prevoza - kad je Beograd izgledao drugačije nego danas.

Vruć hleb i začini s kioska

„I onda sa hlebom odemo do Kisa gde nam žena natrpa začina", priča uz osmeh.

„To su one sprave sa šiljcima, gde prodavačica odseče vrh kifle i probode ih na to, ali to je tek kasnije došlo, prve su bile samo sa zemičkama".