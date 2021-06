Pravo, Jugoslavija i imovina: Dokle se stiglo sa sukcesijom 20 godina od potpisivanja sporazuma

Pre 34 minuta

„Mi i dalje čekamo ko će se smilovati, ali neće niko, no ipak i dalje gajimo nadu i nećemo to dati, ipak je to imovina agencije", kaže Podinić za BBC na srpskom.