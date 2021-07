Slobodan Milošević, rat u Jugoslaviji i Hag: Sve što je obeležilo `najvažnije suđenje posle Nirnberga`

Zašto je danas važno?

Prvi šef države optužen za genocid

`Najvažnije suđenje posle Nirnberga` počelo 12. februara 2002.

Prvo pojavljivanje - samo 15 minuta

„Očito da je mislio da će to duže da traje, jer kad su ga tog prvog dana izvodili iz sudnice on je pogledao na sat i onako za sebe rekao - samo 15 minuta?

Od borbe protiv novog svetskog poretka do borbe protiv terorizma

I pritvor u Beogradu - velika vest

Dostignuća samog postupka

„Sve tri - uspešne misije . On je započeo taj proces koji su drugi nastavili da bismo došli do današnje situacije, Srbija je bukvalno podeljena.

„Do te mere je to sve razbijeno tokom tog postupka, to moram da naglasim, da svi drugi ljudi od Šainovića do generala Ojdanića, Lazarevića i Pavkovića niko više nije ni optužen za Račak, a to su bili generali koji su vodili akcije tokom bombardovanja", kaže Tapušković.