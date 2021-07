Hrvatska, zemljotres i neobične pojave: Selo u kojem je zemlja postala „švajcarski sir”

Bio je to najjači zemljotres koji je pogodio Hrvatsku u više od četiri decenije.

To je takođe privuklo pažnju vodećih seizmologa u to vreme.

Njegov uvid doveo je do otkrića granice koja razdvaja Zemljinu koru od ogrtača, danas poznatog kao Mohorovičićev diskontinuitet, ili jednostavno Moho.

Danas istraživači proučavaju isto područje u nadi da će shvatiti kako je zemljotres odjednom doveo do pojave toliko rupa.

U stvari, prva otkrivena vrtača počela je da se otvara nakon što je zemljotres magnitude 5 stepeni po Rihteru pogodio to područje dan pre većeg potresa.

Kako su snažniji zemljotres i prateći potresi potresli područje, to je prouzrokovalo pomeranje tla za više od 30 centimetara.

To područje je poznato i po problemima sa vrtačama, često uzrokovanih aktivnostima povezanim sa industrijskim bušotinama.

„Za sada se možemo samo osloniti na istorijske podatke i dokumente da bismo znali područja koja su najosetljivija za ovu vrstu procesa", kaže on.

Iako su u poslednjoj deceniji predloženi neki modeli opasnosti od rupa, „razvijanje sistema upozorenja za vrtače je polje na kojem treba obaviti mnogo posla", dodaje on.

On i njegove kolege to pokušavaju da urade pomoću elektrootporne tomografije i snimanja seizmičkih prelamanja na području Mečenčana i Borojevića, u nadi da će identifikovati lokacije koje su bezbedne od kratera i one koje su im i dalje sklone.