Olimpijske igre i njihova starija sestra sa Palića: Ko je bio Lajoš Vermeš, mađarski plemić i zaljubljenik u sport

Sinovi revolucionara

Kao mladić mislio je da će ga istorija pamtiti kao „velikog obrazovnog reformatora", piše enciklopedija Britanika , ali se to nije desilo.

On je rođen 28. juna 1860. na Paliću nadomak Subotice, grada koji je danas na severu Srbije na granici s Mađarskom.

Od njega je nasledio ljubav prema gospodskim sportovima, to su bila takmičenja konja i pasa.

„On je bio u Pešti od desete do 18. godine i kao mlađi gimnazijalac počeo je da se bavi gimnastikom", kaže za BBC Mihalj Vermeš, Lajošev unuk.

U 17. godini Lajoš postaje prvak države na konju, to mu je bila prva medalja koja će mu dati vetar u leđa i okrenuti ga zauvek prema sportu.

On citira jedan dedin intervju, koji mu se posebno sviđa zbog „romantičnog prizvuka".

Kako je sve počelo?

„Preko tog gimnastičkog kluba oni su počeli da organizuju olimpijske igre, a zvali su ih u to vreme Palićke sportske igre", kaže Vermeš.

U kojim disciplinama su se takmičili?

Posebno je tadašnjoj publici bilo atraktivno takmičenje velosipeda na sedam kilometara dugačkoj ruti od Palića do Subotice i nazad, uz obilaženje ponegde nasutog peska na putu.

„Ona je u to vreme bila vrlo smela i napredna, jer u to vreme je sport bio privilegija samo bogatih", napominje Vermeš.

Obnova antičkih ideja

„To je druga polovina 19. veka i to je vreme kad su počela iskopavanja u Pompeji, Šliman je počeo da istražuje Troju, iako to nisu bila muzeološki ispravna istraživanja svakako su skrenula pažnju na klasičnu grčku kulturu.

Vermeš sa 16 ili 17 godina stiže u Napulj, gde u arheološkom muzeju, koji je u to doba mlada institucija, sreće skulpturu Bacača diska.

„I 1880. godine kreće u ono što je nazvao Letnje sportske igre i to na Paliću, u voćnjaku koji je bio vlasništvo njegove porodice", dodaje Pap.

Dve godine kasnije su to već igre sa terenima, gledalištem, sa određenim definisanim sportskim aktivnostima.

„Olimpijske igre" širom Evrope

Istoričari su otkrili desetine takozvanih Olimpijada od renesanse do ranog modernog doba, piše Britanika .

Beograđani gostovali i doneli međunarodni karakter

„Lajoš Vermeš je bio daleko ispred svog vremena, u to vreme sport je bio namenjen za bogataše - konji, psi i to je to.