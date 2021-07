Intervju petkom - predsednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić: „Računam da ću biti premijer do 2024. godine”

„Problem Crne Gore je što se često tokom sezone dešavaju radovi i to usporava turiste - ove godine je tako jer je projektima bilo definisano, ali za sledeću sezonu ćemo to sigurno drugačije rešiti."

Privreda u doba političke nestabilnosti

„Mi smo do jula ostvarili impozantan rezultat, smanjili pad za devet odsto - to je najbolji rezultat u Evropi, ali mi se ne takmičimo u tome šta je najvažnije u Evropi, već kako građani žive."

„Hladni rat"

Razočaranje u partnere

„Ako je ta režija bila, zašto me neko nije s tim upoznao do kraja? Valjda jedan premijer treba da štiti i državu i crkvu, posebno ako su one odvojene, a to jeste tako u Crnoj Gori."