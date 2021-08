Crna Gora i ratni zločini: Zašto je sve više rezolucija o genocidu

Pre 35 minuta

„S obzirom na to da je, pored ostalog, zločin obuhvatao masovna i neselektivna ubijanja nevinih, nenaoružanih i nebranjenih ljudi, bez obzira na njihov uzrast, i da je time bio sračunat na istrebljenje celih grupa, ovi zločini imaju nesporno genocidno obeležje.

Šta se desilo u Pivi 1943. godine?

„To su bile desetine hiljada vojnika, neko bi se i spasio da to nije bilo unapred organizovano."

„Stanovništvo se povuklo u zbegove, ali su se posle poziva da se ljudi vrate kućama i obećanja da im se ništa neće desiti, žene, deca i starci to i učinili", kaže publicista Matović.

Istoričar Mile Cicmil popisao je do sada oko 1300 žrtava ubijenih u samo desetak dana, od čega je 522 stradalo u Dolima, mestu najvećeg zločina.

„Svako to ime za mene je veliko.

„Jako mi je važno da svi budu popisani, bez obzira na veru ili pokret u kome su učestvovali, da svima bude odata pošta", kaže on.

Kako je stradalo stanovništvo Pive?

„Krivi su bili što su se našli u zoni neprijateljskih dejstava, ali i što su bili rodoljubi, što su živeli pošteno i časno u surovim predelima mada je stanovništvo u potpunosti bili antiratno opredeljeno, nije ničim izazivalo neprijatelja", govori on.

Pletenica na jednom od spomenika u Dolima simbolizuje stradanja žena čija su mrtva tela vučena do zajedničke jame

U mnoštvu tragičnih priča, izdvajaju se i one herojske.

Kako je do sada živelo sećanje na ovu tragediju?

„Mi smo znali samo Krvavu bajku Desanke Maksimović, a krvava bajka bila je i u Pivi", podseća on na pesmu kojom je opevano stradanje kragujevačkih đaka u parku Šumarice 1941. godine.

„Bolje je bilo da se to odmah našlo u udžbenicima, trebalo je o svemu da se nauči."

Šta bi se promenilo Rezolucijom o genocidu?

„To rade političke stranke zbog vlastitih interesa, a tim mučenicima i njihovim potomcima to ne treba već je potrebno da svi mi znamo za to, da to znanje uđe u udžbenike, i da se tim žrtvama ukaže poštovanje", smatra publicista Veselin Matović.