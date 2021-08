Aleksandar Hemon: Od odrastanja u Sarajevu, pisanja romana na engleskom do koscenariste „Matriksa 4“

„Kad ustanem ujutru, tražim projekat u koji ću uložiti energiju, pandemija mi je samo podmazala mašinu, jer sam uvek navijen," kaže on za BBC na srpskom.

„Kad dolazim, ne mislim da će sve biti divno, da će ćevapi biti divni, ali u Sarajevu se nalazim sa ljudima s kojima delim izvesno istorijsko iskustvo, kojima ne moram da objašnjavam akcenat, ko je šta kome uradio na Balkanu, viceve, popularne pesme i druge kulturne reference", objašnjava on.

Film je bio Matriks , a njegovi autori, braća Vačovski, u to vreme živeli su u Čikagu.

„Bio sam u potpunom šoku, nisam znao odakle je to došlo", seća se gledanja antologijskog filma.

U ekipi scenarista, u kojoj je pored nje i pisac naučne fantastike Dejvid Mičel, Hemon je zadužen za, kako on to opisuje, testiranje logičke konzistentnosti radnje.

„Ja udaram u gume da vidim da li su naduvane", kaže on, uz smeh.

Dok se on drži istorije i sećanja, Vačovski i Mičel su u stanju, smatra on, da osmisle kako izgleda život 500 godina od sada.

Kako ga je Donald Tramp doveo na Tviter

„Energija, bes, nervoza bi ostali unutra, a onda bi to eksplodiralo", objašnjava razloge tvitovanja.

Prijatelji Amerikanci su govorili da preteruje, da je to simptom posttraumatskog sindroma, ali on Trampovu retoriku poredi sa govorom bivšeg predsednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića iz 1987, „u kome je rekao: 'Niko ne sme da vas bije', i tad smo znali da se to neće rešiti na sastancima predsedništva".