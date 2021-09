Raspad Jugoslavije i Konferencija u Hagu: Kako je propao pokušaj britanskog lorda da spreči rat

Od Haga do Dejtona, Franjo Tuđman (levo) i Slobodan Milošević (desno) bili su glavni učesnici pregovora o Jugoslaviji

Konferencija je za mnoge bio prvi ozbiljni pokušaj međunarodne zajednice za spreči rat u Jugoslaviji, iako su u to vreme sukobi u Hrvatskoj već poprimali dramatične razmere.

Sastanci su trajali do novembra, a izrodili su plan lorda Karingtona za Jugoslaviju.

Miteran i embargo na oružje

U proleće 1991. godine na području Like izbili su sukobi između lokalnih Srba i hrvatske policije.

„Uvodili su embargo na oružje i zahtevali prekid pucnjave, ali ništa od toga na terenu nije puno značilo", dodaje on.

„JNA je već bila dobro naoružana, a hrvatska strana je teže dolazila do oružja, ali su imali svoje načine da mimoiđu embargo."

Različite namere i Nobelova nagrada

Dva predsednika već su se nalazila u Karađorđevu, pa u Makedoniji 1991. godine, a telefonska linija Milošević-Tuđman bila je otvorena sve do 2000. godine, tvrdio je za BBC Stjepan Mesić.

Vladislav Jovanović kaže da je on bio za Jugoslaviju jer „nije hteo da zbog kilo mesa ubija vola".

„Ipak, raspad Jugoslavije se sve vreme osećao u vazduhu", kaže on.

„Za lorda Karingtona, to je verujem u tom trenutku bio način za održanje Jugoslavije, kao i za Britaniju i Francusku", kaže Glaudrić.

Ko je bio lord Karington

„Sukob je bio nepovratan jer je Milošević marginalizovao druge grupe i sledio agresivan način delovanja", kaže on.

Došlo je do sukoba između vojnika JNA i snaga slovenačke teritorijalne odbrane.

Sećanje na rat u Hrvatskoj:

„Da Bog da ti video kuću na CNN-u"

Razgovori su trajali do novembra meseca.

„Karington je nakon četiri runde razgovora, a to je već bio oktobar, izašao je sa prvim nacrtom, ali on nije prihvaćen, a onda smo imali još tri runde", kaže on.