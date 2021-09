Hrvatska, Super Vili i gejming: Kada ministar posluži kao inspiracija za glavnog junaka u video igri

„Svaki dan je nekakva vest o stožeru (štabu), merama, epidemiji i verovatno je to uticalo da napravimo igricu na tu temu", govori za BBC na srpskom Sonja Hranjec iz Zagreba, jedna od autorki video igre.

Video igra je svetlost dana zvanično ugledala aprila ove godine i do sada je dopala šaka gejmerima širom sveta, od Kine do Kanade.

„Oslobodi celu zemlju od smrtonosnog virusa"

„Neke viruse treba pogoditi dva, tri, pa i više puta, a to je fora da ni maske nisu 100 odsto delotvorne, ali pomažu", kaže Sonja.

Kako je tekao proces rada?

„Krenule smo prvo iz zezanja da radimo, pa smo videle da to možemo da uobličimo, da ima smisla i tako nastavile dalje", objašnjava Sonja.

Šta kaže ministar?

Vest o igrici u kojoj je glavni junak inspirisan njegovim likom i delom, stigla je i do ministra Vilija Beroša.

BBC na srpskom je pokušao da stupi u kontakt sa hrvatskim ministrom, ali do objavljivanja teksta nisu stigli odgovori na pitanja da li je u međuvremenu odigrao neku partiju i kakav je prvi utisak.

„Mislim da je velika stvar što je na početku pandemije, on prvi počeo u medijima istupati, preuzeo je sve na sebe i ljudi su mu verovali i bili su oduševljeni.

To se direktno tiče Sonje, koja je transrodna žena.

„Kad se spojilo to što je javno istupao kao glasnogovornik stožera i Nacionalnog zdravstvenog vijeća, a opet mu ja privatno pišem pisma, odnosno on meni odgovara koju dokumentaciju još moram dostaviti za dokazivanje mojeg rodnog identiteta, onda je nekako ispalo da je on pravi izbor", osmehujući se govori programerka.