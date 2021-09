Srbija, Republika Srpska, praznici: Kako će se 15. septembra obeležiti Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Kako će biti obeležen?

Učestvovaće Garda Vojske Srbije i njen orkestar, i uz, kako kaže Selaković, „najveću svetinju iz tog vremena, a to je 51 srpska pukovska zastava, koje su simboli srpske pobede i slave, ali i golgote", a čiji su originali u Vojnom muzeju.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ove godine se prvi put obeležava i u školama Republike Srpske i to nizom nastavnih aktivnosti, od 7. do 15. septembra, objavio je Radio Slobodna Evropa .

Istog dana i Dan tradicije

Svečana povorka učesnika obučenih u narodne nošnje u Beogradu krenuće u 12.00, od Biblioteke grada Beograda, kroz Knez Mihailovu, pa do Trga republike, gde će na velikoj bini biti održan glavni muzičko-scenski program.

Kako će se to odraziti na saobraćaj?

Saobraćaj u Nemanjinoj ulici u Beogradu, od Balkanske do Savskog trga, biće obustavljen u utorak od 18 časova do ponoći, zbog generalne probe proslave Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Kakve su reakcije?

Istoričar Milivoj Bešlin izjavio je nedavno da se kroz ovakvo uvođenje novog praznika stvara „pogubna nestabilnost u regionu", ali i da je to „jedini način da se skrene pažnja sa sve teže situacije u samoj Srbiji".

Kako je tekao proboj Solunskog fronta?

Saveznici su ga probili u borbama 15. do 17. septembra 1918. posle kojih je Bugarska kapitulirala.

To je prvi prepoznao francuski maršal Franše D`Epere.

„Niko pre D`Epera to nije primetio", dodaje on.

„Zanimljivo je da sami učesnici proboja i neposredno posle, sve do 1941. nisu obeležavali to kao poseban datum", kaže on.