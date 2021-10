Srbija i istorija: Ko je bio Ivan Đaja - „renesansni čovek", naučnik i akademik koji je glasao da Tito ne bude počasni akademik

Autor fotografije, Porodicna arhiva Potpis ispod fotografije, Ivan Đaja obučen uvek po poslednjoj francuskoj modi

Biolog, fiziolog svetskog glasa, filozof, pisac, akademik, profesor i rektor Beogradskog univerziteta sa počasnim doktoratom Pariskog univerziteta.

Intelektualac sa integritetom, manirima i vazda otmeno obučen.

Sve to bio je naučnik srpsko-francuskog porekla - Ivan Đaja, čije ime malo ko danas zna u Srbiji.

„Đaja je bio renesansni čovek tog doba, kojih nema više", kaže za BBC Pavle Anđus, profesor sa Biološkog fakulteta u Beogradu.

„Voleo da se bavi filozofijom nauke, bio jedan od prvih dopisnika Politike iz Pariza, pisao knjižice za decu, bio zainteresovan za popularizaciju nauke.

„Bio i muzički obrazovan, svirao flautu i pevao u horovima i kažu da je on dodao reč umetnost u ime Srpske akademije nauka, pa je postala SANU", kaže Anđus.

Sa 26 godina i doktoratom sa pariskog univerziteta Sorbona vraća se iz Francuske i te 1910. osniva Katedru za fiziologiju na Univerzitetu u Beogradu, prvu na Balkanu.

Potpis ispod fotografije, Spomen ploča na Vračaru

Organizovao je i prvi Institut za fiziologiju u Srbiji, na čijem čelu će biti četiri decenije, a koji će u Evropi biti poznat kao Beogradska fiziološka škola.

„Za njega se danas zna vrlo malo, uglavnom u stručnim i naučnim krugovima gde se njegovo ime spominje kao našeg prvog fiziologa i čoveka koji je napravio par krupnih koraka u nauci i istraživanju metabolizma i zamrzavanju živih organizama" kaže inženjer elektrotehnike Negoslav Đaja, jedan od njegovih potomaka.

Zašto je danas važan?

Najpre kao naučnik, utemeljitelj fiziologije na Balkanu - nauke koja proučava funkcionisanje tkiva, ćelija i celokupnih živih organizama, biljaka i životinja, ali i kao intelektualac od integriteta.

„Bio je čovek koji je uvek govorio slobodno bez obzira na funkcije koje neko zauzima, a tako su nastale i neke danas slavne anegdote.

„Odlikovao se ogromnom erudicijom i jednom vrstom fine ironije koju je umeo znalački da koristi u takvim situacijama", kaže Vasilije Milnović, teoretičar književnosti, koji je o Đaji pisao na sajtu Univerzitetske biblioteke.

Jedna od njih bila je kada je kao rektor Beogradskog univerziteta tridesetih godina stao na stranu studenata, jer je policija tražila pripadnike Komunističke partije tada ilegalne u Jugoslaviji.

„On je to uradio štiteći autonomiju Univerziteta, zbog toga su ga kasnije 1945. predstavili Josipu Brozu kao 'studentsku majku' i 'crvenog rektora' što je on odbacio.

„Rekao je 'ja sam samo studente štitio da mogu da uče, a njihove političke zanose smatram mladalačkim neozbiljnostima'", navodi Milnović.

Tad su ga nove komunističke vlasti proglasile za „reakcionarnog" - kako su nazivale protivnike sveže sprovedene revolucije.

Glasao protiv Tita - akademika

Autor fotografije, Porodicna arhiva Potpis ispod fotografije, Sa kolegama sa Sorbone Đaja drugi s desna, iz knjige o njegovom životu i radu

„Od najranijih dana bio čovek od integriteta, koji je uvek govorio istinu i kao takav je ulazio u razne probleme", navodi Milnović.

Kada je tri godine kasnije 1948. kandidat za člana SANU bio predsednik socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito reakcija tadašenjeg akademika i već uglednog profesora Ivana Đaje ostala je upamćena.

Glasanje je bilo javno, Tito je bio u sali, a jedini koji je glasao protiv bio je Đaja.

Kako biografi beleže rekao je tad „ja nisam dizao ruku ni kad je kralj Aleksandar trebalo da bude počasni član, pa neću ni sad".

Tito je primljen i do smrti bio je počasni član SANU.

„Đaja je smatrao da tu nije mesto političarima, već naučnicima i imao je hrabrosti da to javno kaže.

„Danas neki intelektualci imaju hrabrost da kažu otvoreni stav, ali ne svi", navodi Negoslav Đaja.

Dosije u Udbi

U serijalu Radio-televizije Srbije (RTS) Zaboravljeni umovi Srbije navodi se i da je u jugoslovenskoj tajnoj policiji Uprava državne bezbednosti (UDBA) za vreme komunističke vlasti postojao njegov dosije i da je bio pod prismotrom.

„Smatrali su ga maletene narodnim neprijateljem jer se bavi zapadnom naukom, a ne sovjetskom i govori starne jezike, ali ne i ruski", ističe Anđus.

Đaja je naučne radove pisao uglavnom na maternjem jeziku - francuskom, a kasnije i na srpskom.

Rođen je 21. jula 1884. u Francuskoj kao dete oca Srbina i majke Francuskinje, ali je odabrao da posle školovanja živi i radi na Balkanu.

Iako je do 1945. imao višedecenijsko iskustvo i ugled u Beogradu, službenim licima Udbe bio je zanimljiv zbog dvojnog državljanstva, kao i čestih putovanja, koji su u to vreme tumačeni kao „buržaoska zabava".

Posebno su mu zamerali što je u treći brak ušao sa asistentkinjom - 20 godina mlađom.

„Dodelili su mu tu nalepnicu da je predstavnik buržoaske inteligencije i da treba da bude uklonjen iz društva pošto ne podržava sovjetsku nauku", dodaje Đaja.

Pamti se i da je na banketu prilikom postavljanja Mitre Mitrović, revolucionarke i supruge tadašnjeg visokog državnog funkcionera Milovana Đilasa, na mesto ministarke prosvete - podsetio da su tu pre nje bili „i Sveti Sava i Dositej Obradović".

To će sve dovesti do toga da naučnik svetskog renomea Ivan Đaja bude donekle skrajnut iz javnosti, ali je on nastavio da predaje i objavljuje naučne radove, mahom van Jugoslavije.

Podržao Ljotićev Apel

Kontroverzni deo karijere je bilo i to što je podržao Apel srpskom narodu objavljen 1941. gde su, među više od 500 potpisnika, bili akademici i profesori, ali i profašistički političari poput Dimitrija Ljotića, kasnije saradnik okupatorskih vlasti.

U njemu su tražili od naroda da se bori protiv boljševika i komunista, koji su nazvani zlotvorima i plaćenicima.

„Bio jedan od potpisnika tog Apela intelektualaca koji su podržali da bude red u zemlji, što su komunisti shvatili kao protivljenje ustanku.

„U stvari oni su bili za to da se prestane sa napadima na Nemce, jer će narod da strada i Nemci će to surovo da kažnjavaju", kaže njegov potomak Negoslav Đaja, kome je Ivan bio deda stric.

Pošto Đaja nije podržavao ni nemačke okupatorske vlasti, jedno vreme bio je u logoru na Banjici.

Životni put između Francuske i Balkana

Rođen je u francuskom gradu Avru na ušću Sene u Lamanš kao Žan, a potiče iz poznate porodice Đaja - stric mu je bio ministar i političar Jovan Đaja.

Otac Božidar bio je pomorac iz Dubrovnika i 1890. dobio je posao u Srbiji kao kapetan parobroda „Deligrad" zbog čega se cela porodica seli za Beograd.

Potpis ispod fotografije, Dobio je malu ulicu u centru Beograda na Vračaru

Mladi Đaja uvek je nosio odela po poslednjoj francuskoj modi, ali to nije izazivalo uvek divljenje.

U Srbiji su mu zamerali što nosi cipele umesto opanaka, a nema ni gunj - deo narodne nošnje.

U Beogradu će Đaja završiti osnovnu školu i gimnaziju, ali studije upisuje u Francuskoj, najpre u Ruanu, a zatim prelazi na Sorbonu.

Kako kaže Negoslav Đaja, baka - mamina majka mu je pomagala tokom studija.

Dok je bio na studijama, na Balkanu je 1904. pokrenut list Politika i on je bio jedan od prvih dopisnika iz Pariza - pisao je novinske izveštaje i crtice o tamošnjem životu.

Za to vreme njegova porodica sa majčine strane u Francuskoj nije znala ni gde je Srbija, mislili su da je to Sibir, navodi se u knjizi „Ivan Đaja Beogradska škola fiziologije od Sorbone do Beograda" koja je štampana posle predavanja u SANU 2018.

Sudbina je htela da baš Đajin rođak Pjer sa kojim je razgovarao o Sibiru odnosno Srbiji, desetak godina kasnije učestvuje u proboju Solunskog fronta 1918. i pogine kod Mladenovca, tako zauvek ostavši u ne tako hladnoj Srbiji.

Đaja se kao svršeni student zaposlio se kod Alberta Dastera, čuvenog francuskog eksperimentatora, koji je na njega ostavio značajan uticaj.

Doktorirao je na Sorboni 23. jula 1909.

U autobiografskom spisu „Otkriće sveta", ostavio je dirljivu belešku o tim danima, pisala je Politika.

„Kada sam položio doktorat, došao sam u Onfler jedne nedelje, popodne. Moja baka se svečano obukla, uzela me podruku, što inače nije nikad činila, pa smo se prošetali glavnom ulicom...

S vremenom, čovek spozna da su mu najveće radosti u životu one koje je drugima učinio."

Godinu dana kasnije, na poziv kolega zoologa i biologa dolazi 1910. na Balkan, kome se uvek rado vraćao.

U radu je imao devizu Nulla dies sine eperimento - Nijedan dan bez eksperimenata, aludirajući na latinsku izreku Nulla dies sine linea (Nijedan dan bez linije) - da svaki dan nešto treba uraditi.

Privrženost eksperimentalnom radu je kasnije preneo na Katedru za fiziologiju u Beogradu.

Njegov udžbenik fiziologije bio je prvi u regionu i danas se čuva u Beogradu.

„Formirao je Katedru na kojoj mi i danas radimo na Biološkom fakultetu, to je tada bio Filozofski fakultet", navodi Pavle Anđus.

Svetsku slavu stekao radeći na Balkanu

Tokom Prvog svetskog rata zatekao se u Beču, pod prismotrom austrijske policije i tamo ostaje do 1919.

„On se uvek vraćao, iako je rođen i obrazovan u Francuskoj, osećao se svoj na svome tek u Beogradu", dodaje Anđus.

Zgrada u Beogradu u kojoj su njegove kolege danas, a gde je i Đaja radio - gorela je u Drugom svetskom ratu.

„Ni to ga nije sprečilo, on je pokupio iz gareži šta je mogao i otišao na Medicinski fakultet, na Institut za patologiju i tamo je sarađivao sa medicinarima", kaže profesor.

Obiman rad uveo ga u svetski naučni vrh tog doba, napisao je oko 200 naučnih radova.

Za počasnog doktora Univerziteta u Parizu izabran je 1954, što je od naučnika sa prostora nekadašnje Jugoslavije prethodno pošlo za rukom samo Nikoli Tesli i Jovanu Cvijiću.

„On je jedan od retkih koji je naučnu slavu stekao radeći ovde.

„Kao neko ko je završio Sorbonu imao je otvorena sva vrata evropske akademske zajednice i mogao je tamo graditi karijeru, a on se vratio iz čisto patriotskih razloga", kaže Vasilije Milnović, dodajući da je to mladom naučniku verovatno prestavljalo i neku vrstu izazova.

Bio je vezan za vodu i more, učestvovao je u osnivanju Instituta za oceanografiju u Splitu.

U Beogradu je živeo u Profesorskoj koloniji, a jedan od komšija mu je bio i njegov prijatelj naučnik Milutin Milanković.

Gost radijskih emisija

Do kraja života bio je posvećen studentima, ali je radio i na široj popularizaciji nauke i često bio gost radijskih emisija.

„Objašnjavao je život čoveka kao plamen sveće kao plane, razgori i na kraju utihne.

„Govorio je i tome zašto je spanać pet puta jeftiniji od mesa, jer ima pet puta više kalorija odnosno daje nam toliko više energije", navodi Đaja.

Pisao je i filozofske knjige, u kapitalnom delu „Čovek - inventivni život" pisao je o evoluciji i Darvinovoj teoriji, ali je postavljao pitanje kako se inteligencija razvila kod ljudi - odakle taj nagli skok od majmuna.

Porodica Đaja počev od Jovana Đaje dala je i istaknute masone, među kojima je i Ivan bio.

Ipak, privatno su ga pratile nesreće.

Sa 18 godina mu je majka preminula i sahranjena je u Beogradu.

Autor fotografije, Porodicna arhiva Potpis ispod fotografije, Za ćerku je govorio da je najbolje što je u životu napravio

Kao mlade su mu umrle i dve supruge dok ga je nadživela samo treća - studentkinja kojom se oženio u poznim godinama.

Iz braka sa drugom ženom Sofijom dobio je ćerku Ivanku, za koju je govorio da je „najbolje što je iz fiziologije uradio".

Smatrali su ga čovekom koji uživa u životu i voli da ćaska, ali u poznijim godinama kada je nosio već slušni aparat, nekad je umeo upadljivo da ga skine - kad ga nije interesovala diskusija.

Primena Đajinih otkrića u hirurgiji i svemirskim istraživanjima

Otkrića Ivana Đaje i danas bi mogla da budu korisna za kosmoanutiku i u hirurgiji, jer je našao način kako da organizam ili tkiva uvede u stanje hipotermije - hlađenja, objašnjava profesor biofizike na Biološkom fakultetu u Beogradu Pavle Anđus.

„On je imao odgovor na to pitanje koje danas mnogi pokušavaju da reše, ne znajući za njegove radove.

„Uspeo je da pronađe način kako da laboratorijskog pacova, toplokrvni organizam, ohladi do 15 stepeni telesne temperature, što se smatralo smrtonosnim u to vreme, ali i da oživi taj organizam bez gubitaka", navodi Anđus.

Đaja je to radio tokom tridesetih i posle Drugog svetskog rata - pedesetih godina, a radove je publikovao najviše u Glasniku Francuske akademije nauka - na francuskom, kao i u Glasniku Srpske akademije - na srpskom.

„Ti radovi su danas potpuno nepoznati.

„Za savremenu nauku se smatra nedoličnim gledati literaturu tako staru, iz pedesetih godina", ističe Anđus, navodeći primere malobrojnih kolega koji su koristili nešto od tih tehnika, ali su im urednici naučnih časopisa tražili da te reference uklone.

„Za hirurgiju bi to bilo značajno jer je to način da sačuvate organ na kome radite hirurški zahvat, jer je on uvek od stresom", dodaje profesor.

Može imati primenu za čuvanje tkiva, kao i matičnih ćelija, dodaje.

„Hlađenje čini otpornim organizam na mnoge stresove, toksine, odustvo kiseonika, a posebno je interesantno za kosmička istraživanja da štiti od zračenja", kaže Anđus.

Upravo to je ispitivao u Vinči jedan od Đajinih najznačajnijih đaka, a kasnije i saradnika, Anđusov otac - Radoslav Anđus.

„Moj otac je išao i dalje koristeći Đajinu tehniku i uspeo da ohladi blizu nule i da oživi organizam.

„Danas je to posebno interesantno za let na Mars - kako da kosmonaute stavite u stanje hibernacije i kako da ih sačuvate od radijacije, oba problema se rešavaju Đajinom metodom", dodaje.

Đaja je bio član tri akademije - srpske Kraljevske akadamije nauka, zatim Jugoslavenske - hrvatske i Francuske akademije.

„U francusku je mogao da uđe tek kad umre neki član, a to je u Đajinom slučaju bio Aleksandar Fleming", navodi Anđus.

Aleksandar Fleming bio je škotski mikrobiolog koji je izolovao antibiotik penicilin.

„Naš ambasador nije bio tamo 1955. na tom prijemu, a Đaja je rekao 'slobodno dođite da prisustvujete ja moju zemlju ne ogovaram u inostranstvu, nego samo kod kuće'", navodi Negoslav Đaja.

Dve godine kasnije Đaja je umro od srčane kapi i to tokom kongresa koji se njemu u čast održavao u Beogradu.

Bilo je to 1. oktobra 1957. godine.

Danas, Institut za fiziologiju i biohemiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu nosi Đajino ime, a povodom 100 godina Škole postavljena jespomen ploča u ulici koju je dobio na Vračaru.

