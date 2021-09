Fudbal, 100 godina Željezničara: Priča o fudbalskoj ljubavi, Sarajevu i ratu

Zašto je Željo - Željo

Ljubav koja ne zna za granice

„Preko Kruševca, Kraljeva, Višegrada, Romanije… Sve po 50, 60 kilometara sa nekim ko me primi u automobil - to mi je bila najkraća ruta", kaže.

„Da, da, to mi skandiraju kad me vide na Grbavici", kaže Boranin ponosno uz osmeh.

„Nije to" - Zabranjeno pušenje

Nije to ni zbog nafake, nije to ni n e ka droga

Istorija

Međutim, ostali klubovi su to to videli kao pretnju, jer bi radnički klub bez nacionalnog predznaka imao veću bazu igrača, piše „Oslobođenje".

O fudbalu i nogama

Fudbal i rat

Željezničar danas

Šta dalje?

„Toliko je to sve loše bilo, politika je sve upropastila… Nikome to nije trebalo od Đevđelije do Triglava, od Đerdapa do Jadrana - svi su gubitnici".