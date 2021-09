Jasenovac i Lordan Zafranović: Zašto se novac za film Djeca Kozare prikuplja preko interneta

Pre 11 minuta

On je na Fejsbuk stranici pozvao sve da pomognu snimanje i napisao da „iznos nije bitan".

Do objavljivanja ovog teksta, Zafranović nije odgovorio na pitanja BBC-ja zašto na ovaj način skuplja novac.

Film(ovi) o Jasenovcu

Od pohvalnih kritika u Srbiji i najave da će film Dara iz Jasenovca biti prikazivan u srednjim školama, do sugestija da je deo scenarija plagijat dela Arsena Diklića.

Presudno za odluku da li će uplatiti novac za neki film, kaže on, jeste „emotivni odnos publike prema sadržaju".

Od kada je finansiranje započeto pa do jula 2020, izabrano je 12 naslova za koje je izdvojeno ukupno 310 miliona dinara.

„Najčešće su to nezavisni filmovi".

Na Kikstarteru važi pravilo sve ili ništa (dakle, ili prikupiš traženu sumu novca za projekat ili gubiš sve), dok na Indieogo platformi pokretač kampanje može da zadrži novac koji je prikupio i ako nije došao do traženog iznosa.

Napravili su i mogućnost investiranja u film počevši od hiljadu, pa sve do 60.000 evra, pa su tako preko kraudfaundinga prikupili 200.000 evra za film.

Američki glumac Zek Braf je, takođe 2013, za četiri dana prikupio dva miliona dolara za snimanje filma Wish I Was Here.