Balkan, korupcija i istraživanje: Ministar finajnsija Srbije Siniša Mali i crnogorski predsednik Milo Đukanović u „Pandorinim papirima"

Pre 1 sata

Prema dokumentima do kojih su došli novinari Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) u okviru ovog međunarodnog projekta, ministar finansija Siniša Mali jeste bio vlasnik 24 luksuzna apartmana na bugarskom primorju.

Šta je rekao ministar finansija Srbije i šta piše u dokumentima?

Kada je KRIK 2015. godine otkrio da Siniša Mali, tada gradonačelnik Beograda, ima 24 luksuzna stana u bugarskom letovalištu „Sveti Nikola" na obali Crnog mora, Mali je to demantovao.

Tvrdio je, međutim, da ne stoji iza dve ofšor kompanije, Brigham Holdin g &Finance Inc . i Etham Invest&Finance Corp koje su kupile preostala 23 apartmana.

On je tada po zakonu bio dužan da firme prijavi Agenciji za sprečavanje korupcije, što, kako navodi KRIK, nije uradio.

To se upravo dogodilo u ovom slučaju, stoji u tekstu u kom se dodaje da je prvo „Trident Trust" za Malog registrovao dve ofšor kompanije: Brigham Holding&Finance Inc. i Etham Invest&Finance Cor", a one su zatim kupile dve firme u Bugarskoj - „Erma 11" i „Erul 11" - koje su u svom vlasništvu imale apartmane.