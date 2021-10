Jugoslavija, politika i žene: Ko je bila Milka Planinc - „socijalistička Čelična dama"

Pre 15 minuta

Kada su kritički orijentisani Jugosloveni osamdesetih želeli da se narugaju tadašnjoj saveznoj premijerki Milki Planinci, govorili su da je ona „političarka iz vremena Lepe Brene" - folk pevačice Fahrete Jahić-Živojinović, čija je slava u to vreme prevazilazila granice bivše Jugoslavije.

Bila je prva žena u istoriji na mestu predsednika vlade neke socijalističke zemlje - u fotelji predsednice Saveznog izvršnog veća (SIV - nekadašnji naziv za vladu) bila je ceo mandat od 1982. do 1986. godine.

„Ona je jedna sjajna žena, jugoslovenski orijentisana, mada je uletela na to mesto kad su već počeli da rastaču Jugoslaviju.

To je bila posledica rasta državnog spoljnog duga, ali se poklopilo i sa smrću neprikosnovenog lidera Josipa Broza Tita 1980.

Jedan od šrafova

Kovčeg sa telom Josipa Broza Tita Plavim vozom stigao je iz Ljubljane, gde je umro, do Beograda, gde je sahranjen

Tito je na čelu SIV-a, savezne vlade, bio od 1953. do 1963.

„Ipak, bila je jedina premijerka u socijalističkom svetu u trenutku kada je žena premijera malo i činjenica da je to prolazilo potuno normalno govori o emancipatorskom potencijalu koji je ta zemlja imala", navodi on.

Žene za krizna vremena

Na čelu Vlade bila je od jula 2009. do decembra 2011, a u istom periodu samo do maja 2012. i bila je liderka stranke HDZ - Hrvatske demokratske zajednice.

To potkrepljuje i činjenicom da se politički sistem Jugoslavije iz perioda komunizma i savremene Hrvatske prilično razlikuju.

Ko je bila Milka Planinc?

Jakovina tvrdi da za te tvrdnje nema istoriografskih podataka i da je u to vreme ona samo „jedna od brojnih partizanki".

Tokom mandata jednog od najuspešnijih gradonačelnika Zagreba Većeslava Holjevca, Planinc je bila zadužena za prosvetu i kulturu od 1961. do 1963.

Epizoda sa Maspokom

„Ona je u početku bila deo reformske ekipe u kojoj su bili i Miko, Savka i ostali, ali onda je krenulo razilaženje u kom se Milka Planinc našla s druge strane, smatrala je da to nije dobar put za zemlju.

„Drugo je pitanje da li je izbor za predsednicu vlade bio ono što je njoj najbolje ležalo, međutim to ionako nisu bili izbori pojedinca.

„Ni njen kabinet nije bio biran kako što se radi u drugim zemljama, to je bio kompromisni kabinet gde su republike licitirale i pretendovale na određena mesta, pa je tako i ona bila izbor Hrvatske, kao vrlo bliska Bakariću koji joj je bio dugo vremena mentor", navodi ovaj istoričar.

„Uspešna premijerka"

„Mislim da je ona to uspešno radila jer je nasledniku predala mnogo bolju situaciju od one koju je zatekla, ali je on odustao od tih programa", ističe Stamenković koji je danas saradnik Ekonomskog instituta u Beogradu.