Balkan i evropske integracije: Kada sve Srbija nije ušla u Evropsku uniju

Pre 1 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavljivao je ulazak zemlje u EU do 2020. godine, a sada ni 2030. nije upisana kao izvesna

Inicijativa Slovenije, zemlje domaćina samita Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana održanog u Brdu kod Kranja, da se 2030. godina odredi kao fiksni datum do kada bi nove članice mogle da se pridruže klubu, nije dobila podršku evropskih lidera.

Zašto je datum bitan?

U njoj je jasno bio naveden cilj da Srbija i Crna Gora do članstva dođu 2025. godine.

„Evo nas u 2021. godini i ove dve države, umesto da su tada ubacile u šestu brzinu i dodale gas do daske, one su stagnirale, vozile na leru, a neke su krenule i u rikverc.

Koji su datumi do sada propušteni?

„Ono što je i u Briselu i u Berlinu bila osnova naše priče je da smo jako veliki optimisti, sa željom da do 2007. godine, odnosno, preciznije, zajedno sa Bugarskom, Rumunijom i Hrvatskom, postanemo članovi EU.

Postoji jasan cilj koji vlada Aleksandra Vučića želi da ostvari - da Srbija postane članica EU do 2020. godine, mada ja mislim da možda postoji mogućnost, a to je ono što bih želeo, da se to desi i ranije, rekao je Šreder u zajedničkom novogodišnjem intervjuu sa Vučićem za Blic, a prenosi list Danas.