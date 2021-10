Kristofer Hil i Balkan: Kakva sećanja ga vežu za Beograd, a šta njegov dolazak može doneti regionu

Pre 51 minuta

Migavac i Patris Lumumba

Međutim, tog zimskog dana 1961. do detalja opisanog u njegovim memoarima Outpost: A Diplomat at Work , po dolasku iz škole zatekao je razbijene prozore na kući u kojoj je njegova porodica stanovala.

Prvi povratak

Žena u belom - na sahrani

Kad je dobio posao u Tirani 1989. pitali ga „Zašto, gde si pogrešio?"

Kolege u Vašingtonu su ga tada pitali pola u šali, pola u zbilji zašto - „gde je pogrešio", ali je on smatrao to profesionalnim izazovom jer se ta zemlja tek otvarala iz totalitarne vlasti.

Ričard Holbruk i daljinski

'Nepristrasan, majstor komunikacije'

„Ukratko, on je majstor komunikacije, dijaloga i posredovanja, izgradnje mira i očuvanja mira, a zemljama na Balkanu upravo je to potrebno", kaže Hiseni.

Ključna ličnost u Rambujeu

„Sve što mogu da kažem jeste da je nama reporterima u Rambujeu bilo jasno da je Kristofer Hil bio ključna ličnost u pregovorima između dve suprotstavljene strane, s obzirom na to koliko detaljno poznaje region i koliko je upoznat sa glavnim učesnicima, kao i na to kakvim diplomatskim veštinama barata.

Iz Rambujea u Beograd

„Hil je hteo previše, mislim, to Jugoslavija ne bi mogla da prihvati, jer to nije mogla nijedna suverena zemlja da prihvati.

Pregovori u Rambujeu vođeni su od 6. do 23. februara u dvorcu Rambuje kraj Pariza, nastavljeni u Parizu od 15. do 23. marta 1999. godine.

Pregovori pre Rambujea

Ko je Kristofer Hil?

Osmehivao se manje od ostalih

„To se uvija u neke jako prijemčive izraze, kao što su ohrabrenje, apelovanje, očekivanje, ali to u suštini znači 'mi tražimo to i to' ili kažu 'bilo bi dobro', ali to ne menja suštinu, a suština je diktat", opisuje Jovanović, ministar u vreme Miloševića.