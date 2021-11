Tito, Jugoslavija i tajne službe: Slobodan Penezić Krcun, nemilosrdni mač revolucije, šef Ozne, ministar, premijer i brižni otac

„U tim nacionalnim svojatanjima bilo je tvrdnji da je bio jedini Srbin koji je mogao i smeo Titu da lupi rukom o sto, u to nisam baš siguran, ali je svakako bio vrlo blizak najvišoj nomenklaturi", kaže Lazić za BBC.

„Prek i osion, `hleb i otrov revolucije`, čovek koji je kao ministar unutrašnjih poslova umeo da zanoći u zatvoru među zatvorenicima, predan Josipu Brozu i onome što je on u njegovim očima predstavljao, do kraja.

Počinilac i žrtva

„I jednih i drugih, najviše Srba, i to je naša nacionalna tragedija.

Ko je bio Krcun

Ali to je samo jedna u nizu podudarnosti u njegovoj biografiji.

U to vreme već dobija nadimak Krcun, po junaku stripa Krcunu, objavljivanom u tadašnjem satiričnom časopisu Jež, i to ime mu je pomoglo da se krije sve do početka rata.