Balkan i politika: Tri godine otkako je nastala Severna Makedonija - novo ime, problemi isti

Pre 1 sata

Na pitanje koji su to problemi odgovara - korupcija, loš pravni sistem, loše upravljanje zdravstvom i obrazovni sistem.

To je najlošiji rezultat ove države u poslednjih 20 godina, saopštili su iz lokalnog odeljka Transparensi internešnala, a slična je situacija i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana.

Iako su na početku pandemije korona virusa dobili i „zeleno svetlo" da otpočnu pregovore o članstvu i u Evropskoj uniji, to se nije dogodilo, zbog nove blokade suseda ovog puta Bugarske.

„Lična karta, pasoš i vozačka su mi važeći, ali verujem da, kada bude trebalo da ih menjam, to ću platiti iz svog džepa", dodaje nezadovoljno Gorgievski.

Prosečna plata u Severnoj Makedoniji je decembra 2021. iznosila 473 evra, podaci su republičkog statističkog zavoda . Već nekoliko godina to je najniža prosečna plata u regionu .

Ime koje nije zaživelo

„Teško će zaživeti to ime i to važi posebno za one koji su moja ili pripadaju starijim generacijama", kaže 37-godišnja Ivanova.