Jugoslavija i Tito: Edvard Kardelj, otac samoupravnog socijalizma, deo velike četvorke, izabrani naslednik Broza i ljubitelj klasike

27 januar 2022, 08:27 GMT

Najtrajniji član velike četvorke

Ljubitelj klasične muzike posvećen porodici

„Da sve bude, kako se to govorilo, po PS-u i to je bilo jako pozitivna stvar, ali jako ograničavajuća", kaže Šoltes.

Mladi komunista

Latinka Perović: Kardelj o Rusima nije imao iluzija

Kardelj je važio za Titovog naslednika, ali on to i jeste i nije bio, smatraju istoričari.

Ustav iz 1974. i Kosovo

„Ako gledate memoare Draže Markovića, on tamo govori vrlo pozitivno o Kardelju, kaže 'on jako dobro razume naše zahteve'", navodi Jović.

Smrt Jugoslavije - sve u svoje vreme

„Tito je na to cinično 'odgovorio', jednom prilikom, rekavši da je to, doduše, točno, ali da i svaki čovjek neizbježno jednog dana umre, no da to ne znači da se to mora dogoditi već sutra, ili da ga treba ubiti prije nego kad mu je vrijeme. Sve u svoje vrijeme", naveo je Jović u blogu na B92.