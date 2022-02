Pobegao lav u Crnoj Gori: Šta da radite ako vidite mladunče na ulici

Pre 59 minuta

Kako je krenula potraga

Plaše li se Budvani

„Ali vidim mali strah među ljudima", kaže on.

„Nije to toliko ni prava uplašenost, koliko neprijatnost od životinje koju ne poznajemo."

On objašnjava da lavovi, istorijski, jesu naseljavali Evropu, ali da su ekspanzijom ljudske civilizacije izumrli.

Da li je lav opasan za ljude

Iako se radi o divljoj životinji, Ovari kaže da bi lavić mogao da izađe iz skrovišta samo kada ga glad natera na to.

„Lavovi su mesojedi, a on već devet dana verovatno nije pošteno jeo", kaže biolog.

„Verujem da će pokušati da se hrani golubovima, možda mačkama ili manjim ovcama, jer bi to sada jedino mogao da savlada."

Mladunče trenutno, dodaje on, nije velika opasnost za ljude.

„Ipak, treba razumeti da i da uhvatite i domaću mačku, skroz bi vas izgrebala, tako da to nikako ne treba pokušavati."

Krijumčarenje životinja na Balkanu

„To se iz dana u dan vidi zahvaljujući društvenim mrežama", kaže on.

„Krijumčarenje divljih vrsta ima katastrofalne posledice po biološku raznovrsnost i mnoge vrste dovodi do ivice izumiranja", kaže Snježana Malić-Limari iz WWF.

„Da date cariniku papagaja na granici, on neće znati da li ptica ima vrednost od 45.000 evra ili je to veći papagaj Amazonac, možda poslednja vrsta na svetu", kaže on.