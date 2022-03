Referendum o nezavisnosti, Bosna i Hercegovina: Praznik i(li) kamen spoticanja - 30 godina kasnije

„Kod nas je radni dan... Ljudi se kod nas nerado sećaju referenduma, ne pamte ga i to nama nije praznik", dodaje.

„Za Srbe, to nikada neće biti praznik zato što su preglasani prilikom raspisivanja, čime im je ukinuto ustavno pravo, a Bošnjaci ga pre svega slave zbog sticanja nezavisnosti i legitimiteta koji mu je dala međunarodna zajednica", dodaje.

Uvod u referendum

Ivana Marić, analitičarka iz Sarajeva, navodi da je to bio period „kada su svi govorili da će glasati za reformiste, bili pozitivni, umereni i niko nije bio za nacionalne opcije".

Đurić to naziva „civilizacijskom tekovinom koja je našla kompromis unutar tri naroda, a na čijem uništenju su radile sve tri strane".

Sećanje na referendum

Kako kaže, u Bihaću je do 17 časova glasalo 70 odsto glasača, što ukazuje na to da će referendum biti uspešan.

„Ne sećam se mnogo toga sa referenduma, pravo da vam kažem želim i da zaboravim, jer su to meni traumatične stvari", kaže Jasenko Karamehić iz Sarajeva, inače lekar imunolog.

„Pamtim da je stanovništvo Bosne i Hercegovine žalilo za Jugoslavijom, ako je iko bio za Jugoslaviju onda smo to bili mi", smatra Karamehić, dodajući da mu je otac bio oficir JNA.

„Videli smo kako je to Slovenija krenula dalje i nadala sam se da će tako biti i kod nas - da ćemo biti slobodni da u svakom pogledu radimo ono što želimo", dodaje.

„Bila sam apsolutno uverena u ispravnu odluku i verovala da to sprečava rat", navodi.

„A i kada su me počeli granatirati i pucati po meni, bila sam ubeđena da će rat trajati sedam dana i da je sve više od toga nemoguće", dodaje.

„Ja sam praktično i zaboravio na to, da me niste podsetili ne bih se ni setio", ističe.

Posle referenduma

Jugoslovenska narodna armija u to vreme je već blokirala grad, koji će biti pod opsadom sve do 1995. godine - do tada će u Sarajevu poginuti više od 10.000 ljudi.