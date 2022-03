Jugoslavija i Pesma Evrovizije: Od socijalističkog autsajdera do festivalskog pobednika

„Generalno je publika volela festivale - od San Rema (Italija), do Evrovizije koja je bila izuzetno prestižno takmičenje tih godina", kaže on za BBC na srpskom.

Magloviti sjaj crvene petokrake na Evrovizijskom nebu

Neslavne sedamdesete

On smatra da tada nije postojao „definisan motiv", odnosno „šta je to što bismo želeli da predstavimo svetu".

„Ironija je bila da je te godine pobedila britanska grupa Brotherhood of Man sa pesmom čiji stihovi idu - Save your kisses for me, bye, bye baby, bye, bye", osmehujući se ističe Todorović.