Kraj Jugoslavije: Kad je zaista počeo rat u Bosni i Hercegovini

Pre 1 sata

„I dok god se to dešava, ne može doći do pomirenja ili harmonije u tom delu Zapadnog Balkana", kaže Litl za BBC na srpskom.

Ukrajina i `eho devedesetih`

„Smatralo se da ljudi koji sebe nazivaju Bošnjacima nisu zasebna nacionalnost, već da su to Srbi muslimanske vere ili Hrvati muslimani, to je zamisao projekta da postoje Srbija i Hrvatska i ništa između", kaže Litl.

Iako smatra da rat na Balkanu u onom obliku nije moguć jer sad nema „susedne države koja bi to želela" i vojno i finansijski podržala, Litl kaže da zna šta bi to moglo da donese.

Šta je za koga bio početak rata?

Jugoslovenska narodna armija u to vreme je već blokirala grad, koji će biti pod opsadom sve do 1995. godine - do tada će u Sarajevu poginuti više od 10.000 ljudi.