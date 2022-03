Hrvatska, književnost i novinarstvo: Preminuo Igor Mandić - arbitar u kulturi i književnosti

Pre 1 sata

„Srdačan, radoznao, pristupačan"

Teofil Pančić, srpski novinar i kolumnista, susreo se sa Mandićevim pisanjem kao 15-godišnjak, što mu je, kaže, „otvorilo do tada nepoznate svetove."

„Prikazao mi je kako se može pisati za novine o veoma ozbiljnim i zanimljivim stvarima na način koji je u to vreme bio krajnje atipičan, vrlo personalan, angažovan, duhovit, pre svega, individualistički", kaže Pančić u pisanom odgovoru za BBC na srpskkom.

„Znao je da piše za publiku, to nije bilo kakva publika, to je ipak pismeniji sloj publike.

Dodaje da ga je to privuklo kao mladog čoveka jer „mladi ljudi imaju težnju za drugačijim tumačenjem sveta oko sebe i traže uzore koji su im odgovarajući".

Od kolumniste do glavnog urednika

Kulturološke komentare pisao je za Slobodnu Dalmaciju od 1993. do 1995. godine.

„Koliko je smrt tiražna, neverovatno"

„Ova je knjiga strahovito dobro upalila. Kako je smrt tiražna, to je neverovatno.

„Stvar koju sam prvi otkrio bila je mračna strana tabuizirane teme smrti, kao nečega što je privlačno erotično. To je misterija", govorio je Mandić.

„Znam šta bi značilo slomiti nogu, toga se bojim, bojim se dobiti grip, strah me je zubobolje, te strahove poznajem. Smrt ne poznajem", rekao je u intervjuu Nedeljniku.

„Kad god bi došao ovde to bi pravi događaj.

U intervjuu beogradskom Nedeljniku , Mandić je govorio i o odnosu Srba i Hrvata i o nekim genetskim istraživanjima da su to dva najbliža naroda u regionu.

„Ja to nisam mislio na naučnoj bazi, ja sam to rekao instinktivno, osećajući to kao svoje prirodno pravo da Srbe smatram svojom braćom i da je Srbija moja domovina isto kao Hrvatska.