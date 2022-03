Rat u Bosni i Hercegovini i fudbal: Kako je sviran kraj za mostarski Velež na Stadionu pod Bijelim brijegom

Pre 13 minuta

„Na ovaj reflektor levo se jednom popeo moj stariji brat Adem, po kome nosim nadimak, i nisu ga nikako mogli naterati da siđe dok mu nisu zapretili mamom - kako je to čuo odmah se spustio", osmehujući se priča 53-godišnji Suad Čehić, zvani Moca.

Nedaleko od reflektora nalazi se i zgrada gde je do rata živeo.

Jablanovi, pa i zgrada i stajanje su još tu, ali njegov voljeni klub - Velež, baš kao i on, morao je po izbijanju oružanih sukoba u gradu da se seli iz ovog komšiluka.

Za mnoge simbol grada, uz Stari most, fudbalski klub Velež danas igra na nekoliko kilometara od grada, u susednom mestu Vrapčići na stadionu „Rođeni".

Veležova seliba na bošnjačku, istočnu stranu reke Neretve, direktna je posledica ratnih zbivanja u multietničkom Mostaru od aprila 1992. do marta 1994.

Pogled na Stadion pod Bijelim brijegom sa istočne strane, nedaleko od ulaza na deo tribine odakle su navijači Veleža nekada bodrili klub, dok je danas to mesto za najvatrenije pristalice Zrinjskog

Zemun pod pritiskom, Radnički u strahu

Za mnoge navijače Rođenih, kako glasi klupski nadimak, bila je to jedna sasvim obična prvenstvena utakmica i gotovo da niko nije slutio da će imati istorijsku vrednost.

„Svi sa kojima sam pričao, rekli su mi da je u početku bio neki strah, ali kako je utakmica odmicala tako je on nestajao i odigrala se normalna utakmica", ističe Pudar koji je i sam kratko trenirao sa Zemuncima septembra 1992. godine.

„Ja sam se začudio iskreno što nisu došli, ali eto nisu - kao neki nagoveštaj svega toga, to je trebalo biti upozorenje", govori za BBC na srpskom Anel Karabeg, tadašnji fudbaler, danas šef omladinskog pogona Veleža.

Ni on, kao ni njegove kolege iz kluba i mnogi Mostarci, nisu ni slutili da Velež više neće igrati kao domaćin na tom stadionu, čemu će doprineti rat koji će uskoro početi.

„Ja sam ili odbijao, ili stvarno nisam video to, ne znam više ni ja šta je.

Kao razlog zašto je sumnjao da će doći do rata navodi i broj mešovitih brakova - zajednice između partnera različite nacionalne pripadnosti, po čemu je Mostar prednjačio u Jugoslaviji.

Put beznađa

Anel Karabeg, koji je igrao na ovoj utakmici, pamti da su na radiju čuli kako je došlo do prekida meča između Željezničara i beogradskog Rada u Sarajevu jer se zapucalo u blizini stadiona na Grbavici.

Naposletku su, priča Karabeg, obezbeđene avionske karte do Titograda, današnje Podgorice, gde su, zahvaljujući direktoru kluba i legendi FK Budućnosti - Draganu Vujoviću, dobili autobus koji će ih odvesti kući.

Međutim, vozač autobusa se uplašio za sopstvenu bezbednost i najavio da „najdalje može da ih doveze do Nevesinja", gradića udaljenog četrdesetak kilometara od Mostara.

Vraćanje sa budućim ratnim zločincem

Sa igračima Veleža u avionu iz Beograda, a potom i autobusu do Nevesinja, bio je i Jadranko Prlić , tada vršilac dužnosti predsednika Izvršnog veća Socijalističke Republike BiH, a kasnije premijer Hrvatske Republike (prethodno zajednice) Herceg-Bosne sa sedištem u Mostaru.

Hrvatska Republika Herceg-Bosna bila je samoproglašena i međunarodno nepriznata paradržave koju je osnovao hrvatski politički i vojni vrh u Bosni i Hercegovini - Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH i Hrvatsko vijeće obrane (HVO), njeno oružano krilo koje je srušilo Stari most .

„Tada sam se prepao - to je bio skup gde su bili četnici sa kokardama, a ja sam odgojen u zajedničkom, jugoslovenskom duhu, pa me ta scena podsetila na bitku na Neretvi ", dodaje Dizdarević.

„Ja bio poslednji, tri vozila ispred odoše, i dok su me pregledali, priđoše trojica crnogorskih rezervista - brade, zapušteni i pitaju da li možemo sa vama... a ko će odbiti", priseća se Vukotić za BBC na srpskom, kome ni sada nije svejedno dok o tome govori.

Rat u Mostaru

Stari most takođe predstavlja jedan od simbola grada. Hrvatsko veće odbrane ga je 9. novembra 1993. granatiralo i srušilo, ali je 11 godina kasnije potpuno obnovljen.

Sabirni centar

„Ubrzo smo dobili nalog da se selimo i napustimo prostorije jer je 'stadion potreban za odbranu grada Mostara'", ističe on, prebirajući po gomili isečaka iz novinara.

„Meni je drug iz vojne policije prišao na ulici i zamolio me da ne hodam gradom, da se negde sklonim jer je video moje ime na spisku.

„On nije, ali je ubrzo naišao neko me ne voli i priveo me", priseća se Moca koji je tada imao 24 godine.

Čiji su bačeni pehari?

„Dragan Džajić (nekadašnji predsednik Zvezde) mi je preko njega odobrio kopačke, a on mi je dao rukavice", priseća se Pudar, koji trenutno radi kao trener golmana u Saudijskoj Arabiji.

Serdarević smatra da je to učinjeno bespravno jer „ne može opština davati nešto što je gradsko".

„Jeste da grad tada nije postojao, ali kad se formirao morao je vratiti svoje, a to se nije desilo", dodaje.

U jednoj emisiji na Federalnoj televiziji - medijskom servisu u BiH, prvi predsednik obnovljenog HŠK Zrinjskog i predsednik HVO Mostara - Jadran Topić rekao je da je on svojevremeno izjavio da „stadion može ostati samo gradski".

„Pa kaže - 'trebaš mi dati osiguranje', a i to bi?", kazao je.

Domaći u gostima

„To se ne može opisati rečima - dolazite na stadion gde ste proveli mladost i najlepše trenutke u karijeri i igrate utakmicu koja je bila puna naboja jer to je ujedno i prvi derbi u prvenstvu koji je odigran između Zrinjskog i Veleža", dodaje golman.

„Nije to više to."

„Bio mi je stadion kao i svi ostali, ništa posebno - gledao sam da što bolje pripremim ekipu i to je to, kad si trener prvog tima to je normalno", dodaje Karabeg koji je fudbalsku karijeru posle Veleža nastavio u Zadru.