Rat u Bosni i Hercegovini, kultura i strip: Kako je Džo Sako napravio stripove o ratu u Bosni

Pre 46 minuta

Zabeležio ga je proslavljeni crtač Džo Sako, tokom jednog od mnogobrojnih dolazaka u ratnu Bosnu, u periodu od 1992. do 1995. godine.

Na jezicima bivše Jugoslavije do sada su objavljeni grafički romani Bezbedna zona Goražde: Rat u Istočnoj Bosni 1992-1995 i Pomagač: Priča iz Sarajeva, dok su kraći stripovi Šoba i Božić sa Karadžićem dostupni na engleskom i drugim jezicima.

'Zbunjeni' posmatrač

„Dragoceno u njegovim stripovima je što on nije prepričavao događaje o kojima je slušao iz medija i iz udobnosti svog doma, već je zavrnuo rukave i sišao u blato", kaže Dragomirović.

Početak opsade Sarajeva zatekao ga je na evropskoj turneji sa američkim rok bendom The Miracle Workers iz Portlanda, na koju je krenuo kao posmatrač - da dokumentuje putovanje koje je preraslo u strip Sviđa mi se(I Like It), posvećen rokenrolu.