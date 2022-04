Velika Britanija, Amerika i Bosna i Hercegovina: Šta sve Milorad Dodik ne može zbog sankcija

Pre 31 minuta

Isto kao što već nekoliko godina, na primer, ukoliko to želi, ne može da obiđe Tajms skver i druge znamenitosti Njujorka ili Vašingtona.

Posle višegodišnjeg mesta na američkoj „crnoj listi", Dodiku je sankcije prvi put uvela Velika Britanija i to zbog „ potkopavanja legitimiteta i teško izvojevanog mira " u Bosni.

„Ko dugo prati Dodika, može to da pročita iz njegovog ponašanja - inače na sve reaguje mirno, gotovo sa podsmehom, a sada u Skupštini RS preti, vređa, maše rukama...

„Ako sudimo po onome što je do sada bilo, sankcije na Dodika nimalo neće uticati", kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.

„I on to isto uvek kaže - zabole me", dodaje.