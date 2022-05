Vojna neutralnost, rat i bezbednost: Da li se u 21. veku može biti izvan vojnih saveza

Šta znači biti vojno neutralan

„Švajcarska time vešto zaobilazi obaveze trajne neutralnosti pozivajući se na to da politika neutralnosti 'može biti fleksibilna' i to je manje-više politika koje se drži do danas", dodaje Novaković.

Finska i Švedska

Ukrajina i Rusija

NATO je odbacio i zahteve da se uvede zona zabranjenih letova u Ukrajini, uz obrazloženje da bi to moglo dovesti do direktnog sukoba sa Rusijom.

Koliko je Srbija vojno neutralna

„Da li to znači da možemo biti deo nekog novog saveza, ukoliko se on pojavi, niko to ne pojašnjava, te sve ostaje tako maglovito", kaže on.