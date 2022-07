Srbija, jezik i Veliki Izvor: Oroti izvorski da ta cjal svjat razbere - Govori izvorski da te ceo svet razume

Pre 22 minuta

„Dobar den, aze sam Danijela Stojković. Rodena sam vaf Zajčar, a živjala sam do relativno skuru vaf selo kojo se vika Veliki Izvor."

Izvorski kao maternji

„Meni je to bio maternji jezik.

Vremenom je ova barijera uklonjena, pa joj se sada to retko dešava, osim usled razgovora sa bliskim ljudima kada „ubaci neku izvorsku reč".

„Skoro mi se desilo da me je kolega iz kancelarije prvi put čuo kako pričam sa mojima i pošto nije znao da imamo poseban govor, baš mu je bilo čudno", priča Danijela.

„Kad se vidim sa drugaricom iz osnovne, koja je takođe studirala u Nišu, automatski krećem na izvorskom, to mi je prirodno, ne mogu da pričam sa njom na srpskom."

Izvorski govor i novinarski posao

Do Drugog svetskog rata u donjem kraju, gde žive doseljenici sa Kosova, govorio se srpski jezik, dok je danas situacija daleko povoljnija po izvorski govor.

Kaže da je to za njega bio „veliki hendikep" u odnosu na kolege iz „srpske govorne sredine", ali je ubrzo savladao i ove prepreke.

Veliko selo Veliki izvor

Srpski i izvorski u klinču

„U njenoj glavi je to bilo 'gde su ti sve karte" jer su se prethodno veče kartale i pokazala na fijoku, pa se baba nasmejala i nastavila dalje", prepričava Saša.

Šta kažu lingvisti i filolozi?

On je takođe došao do zaključka da ovaj govor ima brojne posebnosti koje drugi (južno)slovenski jezici poput staroslovenskog, bugarskog, makedonskog, srpskog, hrvatskog i slovenačkog nemaju.

Njena susetkinja i koleginica Ana Milojković u dokumentarnom filmu Radeta i Saše Stojčića - „Govor pokorio jezike" kaže da se jezik njenog kraja „razvijao u skladu sa srpskim jezikom do 14. veka".

Dubljanski

Iskustva izvorskog zeta

To se desilo i njenom suprugu Milošu.

Izvorski govor poslednjih godina dosta uči pored Danijelinih sestrića, kada im se, na primer, njena sestra obrati sa „jala nasam" (dođi ovamo) ili „ne dirkaj tova" (ne diraj to).

„Kad čujem 'momčeto' (momak), tada znam da me nešto ogovaraju", dodaje osmehujući se.

Deca mešovitih brakova

U tatinoj radnoj sobi, do deke na trosedu sedi i Sara Stojičić koja je do njene sedme godine živela u Velikom Izvoru, gde se svakodnevno susretala sa ljudima koji pričaju na izvorskom.

Njen tata Saša smatra da je to kod dece iz „mešovitih brakova", odnosno tamo gde jedan od roditelja nije iz Velikog Izvora, čest slučaj jer se sa njima prvenstveno komunicira na srpskom.

„Mislim da treba da se sačuva i smatram da je moja odgovornost donekle da naučim i da znam to da pričam, ne samo da razumem", ističe ona.

Borba za opstanak

„Moj tata uči sestriće i on im priča na izvorskom, ali teško mogu da prevale, po jednu rečenicu, dve", govori Danijela Stojković o deci njene sestre čiji muž nije Izvorac.

„Ja sam ponosna na to, to je nešto što nas razlikuje i stvarno ne bih volela da se to izgubi", dodaje advokatica.