Bosna i Hercegovina: Slučaj Dobrovoljačka - 30 godina jedne od najkontroverznijih epizoda rata u Jugoslaviji

„A onda, mimo dogovora, kreće napad i haos", dodaje on.

Uvod u Dobrovoljačku

„Mir, brate, mir", odjekivalo je sa antiratnih koncerata tokom 1991. i 1992. godine u Beogradu i Sarajevu, ali mnogi to nisu mogli, ili nisu želeli da čuju.

On je preminuo 2021. godine.

Međutim, došlo je do žestokog sukoba, a Divjak smatra da JNA to nije očekivala.

„Oni su igrali na kartu iznenađenja, to je trebalo da bude nekakav mali blic-krig, ali čim su naišli na otpor, oni su se povukli", rekao je Divjak.

Šta se dogodilo tokom napada

„Na stranu da li neko voli RS, ili je hteo Jugoslaviju, unitarnu Bosnu - sve pada u vodu kada dođemo do običnog vojnika i čoveka, koji nije znao ni gde je, ni šta je, ni gde se našao, niti je imao neku nameru da nekome učini zlo."

„Ni to ne znam", odgovorio je kratko.

„Mislim da niko nije izdao naređenje, da je to bila samoinicijativa pojedinaca."

Divjak dodaje da su za Dobrovoljačku krivi „pojedinci koji su sebi dali za pravo da odlučuju o tome da li će nekome skinuti glavu" i da „pojedinačno to jeste zločin".

„Video sam kako se krv sliva niz vetrobrane kola... Bio je to definitivno najgori dan u mom životu."

„Oni to pumpaju, u pokušaju da bi se napravi što veća fama oko Sarajeva, pitanja kako je rat počeo, a sa ciljem da se izjednače žrtve i agresori", kaže Švrakić.

„Činjenica je da su ubijeni ljudi i da niko nije odgovarao za to - neko je to naredio, neko je njih ubio i to se mora otkriti", kaže Marić.