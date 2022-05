Balkan i religija: Jezuiti iz komšiluka u katoličkom manastiru u centru Beograda

Gotovo da nema stanovnika Beograda koji ponekad ne prolaze Makedonskom ulicom od Radio Beograda, pored Politike do Doma omladine.

Crni papa

Mnogi ne znaju da je aktuelni papa Franja jezuita i da je on prvi pripadnik ovog reda na čelu Katoličke crkve.

„To su priče postoje tri pape, jedan je beli - to je papa Franja, postoji crveni to je kardinal koji je prvi do pape, najmoćniji i treći je general isusovačkog reda, crni papa.