Rat u Bosni i Hercegovini: Tuzlanska kolona, 30 godina kasnije - ratni zločin ili simbol odbrane

„Jasno je da šačica policajaca ne želi napasti na tenkove i druga oklopna vozila, a u napad se ne ide tako što stojiš na trotoaru i gledaš u do zuba naoružanu i brojniju vojsku sa uperenim cevima u tebe", dodaje za BBC Jasmin Imamović, aktuelni gradonačelnik Tuzle.

Tri decenije kasnije, niko za to nije odgovarao.

„Imam sve sudske materijale koji kažu da nije bio ratni zločin, pravno smo to dokazali, ali mi je zaista žao svakog poginulog, verujte mi", kaže Bešlagić.

Šta se dogodilo?

„Ono što me najviše boli jeste da smo to dozvolili desetak dana posle napada na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu."

„Da im druga kolona u roku od desetak dana nastrada i to pet puta gore... Bruka i sramota za našu vojsku i ove što su nas vodili", navodi Vukmirica.

On ističe da su se na taj poziv odazvali građani Tuzle svih nacionalnosti.

Srpska strana za to vreme navodi da su u napadu učestvovale i paravojne snage, poput Zelenih beretki - formacije koja je kasnije postala deo Armije BiH.

„On je mnoge kamione iz kolone natovario sanducima municije svih mogućih kalibara, čak i buradima goriva, a zatim je na njih poređao vojnike - to je izazivanje opšte opasnosti", dodaje Imamović.

Zbog toga je, ističe, za svaki kamion „bio dovoljan i jedan metak, da bi došlo do velikih i lančanih eksplozija i požara".

O ljudskosti u ratu

„Spasao me je komandant civilne, policajac koji me je zarobio", kaže Vukmirica.

„Bio je dovoljno svestan da vidi da sam klinac, našao mi u košulji novčanik, izvadio dokumenta u kojima piše da sam redovan vojnik i sklonio me u stranu."

„Neko tako što iste stvari koje su urađene njegovoj porodici radi drugima... Tako je to u ratu."

Kako je došlo do Tuzlanske kolone?

„Bio je to jugoslovenski grad i imao sam tamo lep život - izlazili smo u civilu, svi su znali da sam redovan vojnik i nikakvih problema nije bilo.

„Baš je bilo lepo sve do početka maja", priseća se.

Kako navodi, Tuzla je u to vreme imala sopstvenu Teritorijalnu odbranu, koja je bila odvojena od Teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine (TO BiH)

„Početkom maja takozvani 'ljiljani' (što je bio simbol To BiH) viđeni su po Tuzli i tada je situacija u gradu počela da se menja", kaže Vukmirica.

O ratu se, kaže, do tada uopšte nije pričalo.

„Posle je već krenulo sve to po Sarajevu, a čim je izbilo negde, znalo se da će ići na celu Bosnu... To niko nije mogao da zaustavi", dodaje Vukmirica.

Za to vreme poginulo je više od 10.000 ljudi, među kojima i 1.601 dete.

Bešlagić je odgovorio da neće, rekavši i da pripadnike JNA do 18. maja „niko neće da dira".

Pračer: Imam jedan predlog. Za žive ljude koji još nisu popaljeni i pobijeni. I one opštine što si govorio. Proglasite bre neku autonomiju i izjavite da želite da živite u Jugoslaviji.

Bešlagić: Neću ba, ne dolazi to u obzir Pračer.

Šta je bilo posle Tuzlanske kolone?

„Možda sam još, ne znam da li su me skinuli", dodaje kratko.

„Jednostavno to nije bio ratni zločin - jeste tragedija, ali nije ratni zločin, jer ništa nismo planirali da se dogodi", navodi.

Kako Tuzla danas pamti 15. maj?

U ovom industrijskom gradu, poznatom po solani i rudnicima, za to vreme odrastaju neke nove generacije koje rat slabo i pamte.

„Kod nas su do nedavno uveče svi išli kući u 11 - navikli smo tako jer valja ustati ujutru u pet ili šest za rudnik.

„A kada se kopa, apsolutno nije bitno da li si Mato, Simo, Franjo, Amir ili Emir - ideš da kopaš ugalj, so ili šta god da treba".

„Ne mogu da setim da me je neko uvredio verbalno, a o nekim fizičkim napadima da ne govorimo - toga ovde nema", kaže.

„Procentualno najveći broj je morao da napusti ove krajeve, ali pomeranja je bilo u čitavoj BiH i to je tragedija svih nas - moramo naći način kako da se nosimo sa time", kaže Blagovčanin.

Blagovčanin za to vreme želi da se distancira od ratnih tema.

On smatra da „devedesete, zločini i sve što se dešavalo nisu breme mladih", zbog čega ne treba oni da „rešavaju pitanja koja nisu započeli".

Ima li života posle Tuzlanske kolone?

„Bavio sam se time 15 godina i to me je donekle rasteretilo čitave priče - ostavio sam to sve nekako iza sebe", navodi.