Hrvatska i porođaj: Žena rodila četvorke u Splitu, ovo se dešava jednom u deset godina, poručuju lekari

Pre 1 sata

Autor fotografije, MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images

Novorođene četvorke su teško po 1.400 do 1.500 grama, dok su visoke oko 40 centimetara, saopštili su lekari.

„Čim su četvorke to je već redak slučaj, jer mi kao vrsta nismo predviđeni da rađamo četiri deteta pa su te trudnoće od početka rizične i treba ih posebno nadgledati u skladu sa svim što medicina danas pruža", kazao je Mimica.

'Radujemo se i jedva čekamo da ih vidimo'

Zna da se ovo retko dešava i tvrdi da je sve to „božija volja".

„Mi smo tradicionalna porodica prihvatili smo to kao dar od Boga, on je tako želeo i zato je sve to tako prošlo - fino", dodaje deka novorođenih beba.