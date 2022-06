Hrana, fudbal i navijači: Šta se sve na Balkanu smatra burekom - sir, meso i nova moda

Pre 46 minuta

„Ako cene sirovina rastu, moramo i mi sa cenama bureka, iako nam je u interesu da se to ne dešava... Pekare uvek bile najjeftinija opcija ishrane ljudi", navodi Petrović.

Šta je sve burek u regionu

„Dolazi dosta turista iz Srbije, Crne Gore ili Hrvatske i često pitaju za to."

„Nije loše, zavisi ko kako voli, može i to lepo da ispadne".

„Dosta ljudi stvarno to traže, tako da možda i treba probati... Kako vreme ide, mislim da ćemo i mi morati da to uvedemo", navodi.

„Bureka sa sirom i spanaćem je bilo i pre 20 godina, to pamtim, kao i slatka verzija sa jabukama", kaže.

On tvrdi da je sve to burek.

Petrović za to vreme nije oduševljen novim verzijama bureka.

„Znaš kako bi moj deda, da je živ, rekao - sve su to papazjanije", navodi.

Slatki burek

„Dok je baka bila mlađa, na okupljanjima sa prijateljima pravila bi burek sa makom i burek sa orasima... To je bilo savršenstvo, strašno lepo", dodaje.

Pokušao je, navodi, i on da napravi burek sa nutelom, ali nije bio zadovoljan, pa su odustali od proizvodnje.

„Dok je vruć je sve super, ali maltene je sve što je vruće dobro, treba da gledamo kakav je ukus i kada je nešto hladno... To je onda kvalitet.

„U ovom slučaju, nutela se brzo stvrdne i zgrudva među korama, tako da burek više ne bude kompaktan i nije to to."

Tajna dobrog bureka

„Važni su i dobra domaća mast, domaći sir, po kojem smo bez premca u Srbiji... A ostatak recepta ne mogu da vam kažem, to je naša tajna", dodaje uz osmeh.

„U Srbiji ide više jufike (testa), a manje mesa - ili sira, to sam primetio", navodi.

„Doda se malo luka, na primer 20 odsto, uz oko 10 odsto krompira, to se meša u sirovo meso i tako stavlja na testo."

„Košta 60.000 evra i napravi vam koru - pekar je posle stavi u tepsiju, ali one budu deblje i primeti se da to nije to... Taj burek nema dušu."