Životinje i medicina: Kako miš može da pomogne ljudima da se oporave od teških povreda

Pre 32 minuta

Sisari, od sićušnih glodara do ljudi, obično se nikad ne oporave od ozbiljnih povreda kičme ili drugih oštećenja centralnog nervnog sistema.

Niko to nije očekivao, između ostalih ni američki naučnici koji su 2012. godine otkrili da bodljikavi miš može da regeneriše velike površine oštećene kože.

Mnogi istraživači tvrde da ove životinje možda u sebi nose biološke tajne koje bi mogle da pomognu da se izvrši revolucija u medicini i dovede do lečenja povreda koje menjaju život kao i degenerativnih bolesti.

Pritom, proučavanje ovih životinja pokreće neka etička pitanja, budući da naučnici moraju namerno da ih povređuju da bi otkrili kako će one reagovati.

Ovo je priča o tome kako smo otkrili izuzetne regenerativne sposobnosti afričkog bodljikavog miša - i da li to na kraju može da pomogne milionima ljudi koji pate od teških stanja.

Bilo je to 2011. godine i Ešli Sajfert, koji je tada radio na Univerzitetu u Floridi, ali je sada na Univerzitetu u Kentakiju, stajao je u bašti penzionisanog veterinara na Floridi.

On je dobio dojavu da Džejkobson poseduje i malu koloniju afričkih bodljikavih miševa.

Do ovih životinja je nekad teško doći, iako su u SAD prodavani kao kućni ljubimci.

Džejkobson je do bodljikavih miševa došao preko nekoga iz Zoološkog vrta u Feniksu još devedesetih i uzgaja ih od tada.

Budući da ranije nije imao nikakvog posla s njima, uskoro je otkrio da čak i najmanji, najnežniji pritisak dovodi do toga da im koža, prekrivena krupnim, oštrim dlakama, otpadne.

Posmatrajući kako oni reaguju na to i kako se oporavljaju kad im je napravio male rupe u ušima u kontrolisanim eksperimentima, shvatio je nešto fantastično - afrički bodljikavi miševi oporavljaju se od povreda sa velikim elanom.

Nazrevši regenerativnu sposobnost ovog miša, Sajfert je skovao planove da ga dodatno prouči i uskoro je to mogao da radi iz pomoć istraživačke kolonije koju je dobio od Džejkobsona sa Floride.

Dobro poznata studija objavljena 2021 godine , na primer, opisala je kako ovi glodari mogu da se oporave od ozbiljne povrede bubrega koja bi dovela do potpunog otkazivanja organa kod drugih vrsta miševa.

Koji god bio razlog, upečatljivo je to što su razvili ovu sposobnost kad je vrlo malo drugih sisara uopšte prišlo blizu toj mogućnosti.

Naučnici se nadaju da studije na životinjama kao što je bodljikavi miš mogu da dovedu do novih medicinskih lečenja koja bi mogla da unaprede zaceljenje kod pacijenata

Studija Souse i njenih kolega o regeneraciji kičmene moždine bila je posebno šokantna, objašnjava on, jer su u tom slučaju u eksperimentu istraživači potpuno presekli kičmenu moždinu desetak afričkih bodljikavih miševa.

Svi sem trojice povratili su potpunu pokretljivost - a miševi su to postigli čak i nakon što je im je kičmena moždina bila presečena i drugi put.

„Ponekad ljudi misle da naučnici samo koriste životinje zato što to žele - to nije istina", objašnjava ona.

Jedno opravdanje za kojim naučnici često posežu povodom izvođenja ovakvih zahvata je da takav rad može da dovede do lekova koji menjaju živote ili donose druge metode lečenja milionima ljudi.

Nikad, međutim, u samom startu nije jasno da li će se to definitivno desiti, tako da vredi uzeti u obzir da li postoji neki presedan koji bi mogao da ukaže na to kako bi proučavanje regeneracije životinja moglo da dovede do stvarnog napretka u medicini.