Hrvatska, Bosna i Hercegovina, granice: Otvara se Pelješki most - veza najjužnijeg dela Hrvatske sa ostatkom države

Pre 58 minuta

Most do Pelješca u Hrvatskoj koji su gradili Kinezi

Zahvaljjući Pelješkom mostu to će se zaobići, jer on spaja Komarnu, mesto na kopnenoj strani Hrvatske, a u blizini granice sa BiH, i Brijest, grad na poluostrvu Pelješac.

Deo političkog vrha BiH se od početka protivio gradnji upozoravajući da će se time narušiti pravo ove države na izlaz na otvoreno more, što su hrvatski političari pokušavali da umire rečima da prava BiH ni na koji način nisu ugrožena, kao i da ovo nije most koji razdvaja, već spaja.

„Most je na najvišem nivou. Ispod njega bi prošao i Titanik! Hrvatska je ostvarila strateški cilj i on će biti zajedničko dobro. Ovaj most povezuje. Ovo nije trenutak koji deli, nego spaja", dodao je tada.

Skraćuje put, pospešuje hrvatsku ekonomiju

„Taj most je ipak most koji je most svetskog kalibra, on spada ne samo po dužini, među pet mostova koji su izvedeni početkom 21. veka, on je u konstrukcijskom smislu inventivan, to su dobra rešenja, manji troškovi održavanja, veća trajnost, a drugo sve oni problemi koji su povezani sa ovom lokacijom.