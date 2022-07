Velika Britanija i klasična muzika: Može li ijedan kompozitor da se meri sa Bahom

Pokušati objasniti zašto je to tako uzaludan je posao - to je kao slavni citat pripisan nekolicini ljudi da je „pisanje o muzici kao plesanje o arhitekturi".

Zašto njegova muzika čini to - i kako? Kako nas to obuzima, menja?

Ljudsko i božansko

„Ne mogu da poreknem, čak i dok moj logički um govori: 'ne' - moja duša, moj duh govori: 'Ovo je moglo da potekne samo od nekoga ko ima potpuno verodostojan i uverljiv osećaj za božansko i besmislenost ljudskog postojanja, to su težnje koja su neophodne da bismo shvatili smisao naših života…", priznaje on.

Prva rok zvezda?

Ponekad je to veoma očigledno, kao u pesmi hip-hop grupe Sweetbox „Everything's Gonna Be Alright", koja direktno sempluje Bahovu Orkestarsku svitu broj 3. Ponekad je malo prikrivenije, kao kod švedskog det-metal benda Dismember i njegove aproprijacije Bahove Dođi, slatka smrti u pesmi „Life, Another Shape of Sorrow".