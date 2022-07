Sport i Jugoslavija: Mate Parlov - „bokserski genije, slučajni profesionalac i rođeni šampion"

Pre 47 minuta

„Stalno je tražio šta je to što mora da uradi da bude prvak sveta, nikada nisam naišao na ličnost sa takvom psihom i više sam ja naučio od njega, nego on od mene - bio je jednostavno bokserski genije", kaže bivši šef katedre za borilačke sportove DIF-a za BBC na srpskom.

'Neuništiva mašina' koja je promenila svet boksa

„Ja sam svako veče kao student dolazio da gledam boksere kako treniraju, subotom i nedeljom su bili slobodni, kako bi oni koji žive blizu mogli da odu kući, a on bi ostajao sam", seća se profesor u penziji.

„Zbog Parlova su se menjala i pravila, a to se desilo na Evropskom prvenstvu u Beogradu 1973. godine, kada se borio sa sovjetskim bokserom Olegom Karatajevim i obojici je pukla arkada.

„Do tada je važilo pravilo da gubite ako vam pukne arkada, iako ste bili mnogo bolji, a od tada se prekida meč i boduje se, a onaj koji je do tada bio bolji pobeđuje", priča Ćirković.

Idol Jugoslavije i let na 'Marakani'

„Stalno je govorio da je tu postao miljenik beogradske publike i da ga je ona uvek pratila", seća se on očevih reči.

„Nešto je eksplodiralo u meni. Morao sam da skočim u to more uzdignutih ruku. Video sam da u toj neopisivoj gužvi ni igla ne bi pala na zemlju, a kamoli ja", rekao je Parlov posle čuvene „laste" na beogradskom stadionu.

Tajna jednog 'garda' i izazovi od 100.000 dolara

„Od početka je bio veliki, davao je sve za boks i ništa ga u to vreme nije zanimalo osim treninga - moglo je da se okupi ne znam kakvo društvo, ako je pošao na trening to nije moglo da ga odvrati", opisuje on slavnog boksera sa kojim se družio gotovo pola veka.