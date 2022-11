Balkan i veronauka: Šta deca uče i da li je religiji mesto u školi

„Ako država plaća više od 3.000 veroučitelja, koliko ih na primer ima u Srbiji, onda je polovina svih verskih službenika u zemlji na državnom budžetu", objašnjava on za BBC na srpskom.

Broj đaka koji pohađaju veronauku se razlikuje od države do države, ali neke stvari su iste širom regiona.

Kako izgleda čas veronauke i ko odlučuje o tome šta deca uče?

„Predmet nema ocene, pa njima može nekada da se učini da im je to besmisleno i dosadno.

Prvi je onaj koji je usvojile Srbija, Hrvatska i BiH, a to je konfesionalni model, po kojem priznate verske organizacije same pripremaju kadar, nastavne planove i programe i same izvode nastavu, kaže Aleksov.