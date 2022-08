Jugoslavija i istorija: Korčulanska letnja škola - kad je ostrvo na Jadranu bilo svetski centar filozofije

Pre 1 sata

Tako je, na prvi pogled, delovala Korčulanska letnja škola, gde su se od 1963. do 1974. okupljali i studenti i istaknuti svetski naučnici, među njima nemački filozofi Jirgen Habermas i Herbert Markuze, psihoanalitičar Erih From, francuski marksistički sociolog Anri Lefevr i britanski pozitivista Alfred Dž. Ejer.

„Tu su se okupljali intelektualci i sa istoka i sa zapada i to najbolji", kaže Zvonko Posavec, filozof i član Hrvatske akademije nauka i umetnosti.

U doba uzavrelog blokovskog Hladnog rata, buđenja revolucionarnih pokreta u nekadašnjim kolonijama i rastućeg bunta mladih koji će dovesti do protesta 1968. godine, stanovnici zemalja posleratne Istočne Evrope, poput Mađarske, Čehoslovačke ili Istočne Nemačke, nisu mogli da putuju na Zapad.

Kako je sve počelo

Bili su to uposlenici Centara za idejno-teorijski rad koji su postojali pri Centralnom komitetu Saveza komunista.

U vezi s tim „krivim" ili „pravim" izveštajima zgodno je navesti jedan slučaj sa mnom (a to se zbilo 1968. g. na Korčuli).

Tu sam u kamenoj steni plahtama napravio „krov" kao zaštitu od sunca, nazvao to „Vila Kangrga", i tu su nas posećivali neki naši prijatelji u slobodno vrijeme na Korčulanskoj školi.

„Posetićemo te danas ili sutra u tvojoj vili" - dovikivali su mi po Korčuli pri rastanku nakon sesije, što su verno i vredno zapisivali za to zaduženi u svoje notese, kako bi izvestili „centralu" u Zagrebu.

To mi je jednog dana po završetku rada Škole došao iz Rijeke javiti (i okolišno me pritom ispitivati) moj daljni rođak oficir, i pritom mi je pokazao šapirografirani izveštaj o radu Škole i svemu drugome „važnome", o čemu se u toj jedinici sasvim ozbiljno raspravljalo.

Kad sam mu rekao, o kakvoj se to vili radilo, on je prasnuo u grohotan smeh.

'Dionizijski socijalizam'

To je bila takva manifestacija „intelektualne snage" da se vlasti nisu usudile da to miniraju, uveren je penzionisani profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Zagrebu.

Zbog specifične mediteranske atmosfere na Korčuli, francuski filozof Anri Lefevr je diskusije pod vedrim nebom nazvao „dionizijskim socijalizmom" - savršenim spojem progresivne teorije i dobrog života do koga bi ona trebalo da dovede.

„Bila je to jedna vrsta mediteranske svečanosti u kojoj je bilo doista puno filozofije i sociologije na najvišem nivou, ali puno kupanja, dugih pijanki naveče i zanimljivih brbljanja.

„Jedan od prisutnih je pitao Bloha 'Ako revolucionarni naum ne uspe, što će biti sa svetom?', a Bloh je rekao Let it be, što bi rekli Bitlsi.