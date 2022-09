Crna Gora i politika: Šta je izvesnije - izbori ili nova vlada

On je imao podršku partije crnogorskog predsednika Mila Đukanovića, ali ju je izgubio posle potpisivanja Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Sada opet sarađuje sa strankama sa kojima je zajedno pobedio Đukanovića i one su predložile drugog mandatara - Miodraga Lekića, bivšeg ambasadora SR Jugoslavije i dugogodišnjeg protivnika crnogorskog predsednika.

Šta hoće skupštinska većina?

Na poziciji predsednika je drugi put, a prvi put ju je obavljao od 1998. do 2002. godine.

Kako se smenjuje predsednik u Crnoj Gori?

Ukoliko dolazi do smene predsednika pre isteka njegovog mandata, to znači da je on sam podneo ostavku, da je sprečen da vrši dužnost predsednika ili da je razrešen, predviđeno je Ustavom.