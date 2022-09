Jugoslavija i terorizam: Kako su putnici nasamarili otmičare JAT-ovog aviona

Pre 32 minuta

Iako je zvanično posredi bio avanturizam, do danas je ostalo nejasno šta je bio istinski motiv ove grupe da otme avion.

Kako je došlo do otmice?

Jugoslovenski mediji su o prethodnim otmicama aviona u zemlji šturo izveštavali, a od poslednje, krajem pedesetih, prošlo je više od dve decenije, pa je svima to delovalo kao neka daleka prošlost koja se neće ponoviti.

Avion nije išao direktno za Beograd, već je najpre sleteo do Dubrovnika po još dvadesetak putnika, pa je broj ljudi u avionu, računajući i osoblje, naposletku bio više od 100.

Atina - Tel Aviv - Larnaka

Neposredno po uzletanju iz Dubrovnika, putnici su shvatili da će ovaj let trajati duže od uobičajenog.

„Svuda je bio mrak, a nismo ni znali na šta je spremna ta grupa koja je otela avion, dokle će ići, da li je to ozbiljna organizacija ili igrarija", objašnjava Vukčević zašto su digli ruke od bega.

Do prekida diplomatskih odnosa došlo je posle Šestodnevnog rata između Izraela i tri arapske zemlje - Egipta, Jordana i Sirije, juna 1967, jer je Jugoslavija pratila proarapsku politiku.

Do planirane destinacije - aerodroma Ben Gurion u Tel Avivu, JAT-ov avion ipak nije stigao.

Bekstvo iz aviona

„Pročitali smo 10 puta u prospektu kako se to radi, ali na kraju umesto da vrata izbacim napolje, stavio sam ih unutra, pa su smetala drugima dok su izlazili jer su morali da ih preskaču", priseća se nekadašnji fudbaler.

Taoci su to iskoristili i aktivirali vazdušne tobogane na ostalim vratima, ne sačekavši da se naduju do kraja, i tako pobegli od naoružanih otmičara, ostavivši ih same u avionu.