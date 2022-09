Izbori u Bosni i Hercegovini: Republika Srpska - ko su kandidati

„Doprineli smo rastu i razvoju Republike, narod to vidi", dodaje.

BBC do trenutka objavljivanja ovog teksta nije dobio sagovornika iz redova vladajućeg SNSD-a.

Ko su kandidati za Predsedništvo BiH?

Srpski član Predsedništva za to vreme je bio Milorad Dodik, lider SNSD-a.

„Cvijanović u nedostatku odgovora i argumenata konstantno izbegava da javnosti objasni kako to da smo mi kao RS i kao zemlja tako siromašni, te zašto nas je za 16 godina vlasti SNSD-a sada 200.000 manje, posebno mladih", naveo je Šarović u julu.

„Imperija se ruši ako on izgubi", smatra Šarović.

Vojin Mijatović, potpredsednik Socijaldemokratske partije BiH, za to vreme nudi potpuno drugačiju politiku.

Ko su kandidati za predsednika Republike Srpske?

Ipak, iako se na njemu nalazi čak 31 ime, to nužno ne znači i zanimljivu izbornu utakmicu.

Dodikovi politički nastupi godinama se ne menjaju - uglavnom su to priče o potencijalnom otcepljenju Republike Srpske od BiH, što uvek izazove burnu reakciju Sarajeva.

U javnim nastupima pred izbore upravo je najviše kritikovala Dodika, navodeći da je način za dolazak do istine „samo obrnuti sve što on kaže".

„Milorad Dodik je odrastao na selu, radio i učio istovremeno, a kako je te godine bilo puno posla na imanju, on nije uspeo redovno da ide u školu i ponavljao je razred", navela je tada Gorica Dodik, dodavši da je njen otac u roku završio Fakultet političkih nauka u Beogradu.

Ko su kandidati za Parlament BiH i Parlament RS?

Reč je o prvim višestranačkim izborima u BiH, koja je u to vreme i dalje bila deo Savezne Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ).

„Došlo je do vidljivog izdvajanja bošnjačke političke elite, koja nastoji da ovlada društvenim, političkim, ekonomskim i svim drugim tokovima u društvu, kao i nadležnostima entiteta.

„Ideje su dve - jedno je da sve učinimo da BiH funkcioniše i mislim da je to moguće, jer posle izbora očekujem da političko Sarajevo počne da se menja i prihvati da je Republika Srpska apsolutna realnost ovog prostora... Za nju u svesti Srba ne postoji alternativa.

„U slučaju da to ne može, ako Bošnjaci nastave da ignorišu stavove Srpske, mi moramo tražiti druga rešenja, a ono može biti poziv narodu da se izjasni o izdvajanju iz BiH, iako to nije politika RS... Mi želimo saradnju i dijalog sa njima."

„Možemo graditi partnerske odnose, mislim da je i ljudima u Federaciji muka od podizanja tenzija - možemo napraviti zajednički cilj, a to je poboljšanje ekonomske situacije i rast privredne aktivnosti", smatra Radović.

BBC: Da li zaista mislite da je tako u praksi? Da je to preduzeće funkcionalno?

Radović kaže da su Srbi Dejtonom „dobili odličan ustavni okvir, koji štiti njihove interese", kao i da je on „dovoljan, ne treba ga povećavati".

„Moramo da čuvamo naše nadležnosti, jer su one dovoljne da država funkcioniše kao sistem... Zašto bi ljudi iz Federacije polagali veća prava na BiH od ljudi iz RS?"

On se tu opet vraća na priču o Bosni kao preduzeću.

„Republika Srpska u tom preduzeću ima akcije, ali zašto ja to preduzeće moram emotivno doživljavam kao drugi suvlasnik iz Sarajeva? To je i moje, ali ne moram da ljubim zastavu i padam u nesvest kada čujem himnu. Zašto je to moram da volim?